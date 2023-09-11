"Для танго нужны двое": Блинкен рассказал, возможны ли переговоры Зеленского и Путина

Об этом пишет ABCnews.

По словам госсекретаря США, территориальные границы своей страны должна решать только Украина. В то же время, мирные переговоры с Россией пока недоступны, поскольку "для танго нужны двое".

"Пока мы не видим никаких признаков того, что российский президент Владимир Путин заинтересован в содержательной дипломатии. Если он это сделает, я думаю, что украинцы будут первыми, кто привлечется, и мы будем сразу за ними. Все хотят, чтобы эта война закончилась ", - подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что остается очень уверенным в конечном успехе Украины из-за стойкости, смелости и решительности народа, правительства и президента.