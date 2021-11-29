Для строительства Большого транспортного кольца в Киеве нужно до 20 лет и 55 млрд грн, - глава Офиса трансформации Бахматов
Глава Офиса трансформации Максим Бахматов анонсировал презентацию проекта трамвайно-автобусного маршрута "Большое транспортное кольцо" в Киеве, для строительства которого нужно 55 млрд грн и 15-20 лет
Об этом он сообщил в Facebook.
"Для строительства Большого транспортного кольца Киеву понадобится от 15 до 20 лет и 55 млрд грн. Это может показаться большими цифрами. Но это всего 3 млрд из городского бюджета. Такие проекты обычно финансируются международными финансовыми учреждениями", - написал Бахматов.
По словам Бахматова, кольцо объединит 16 маршрутов и охватит шесть районов Киева. Пассажиропоток составит 1,6 млн человек в день.
Глава Офиса трансформации отметил, что строительство маршрута обойдется дешевле, чем строительство новых станций метро.
"21 декабря мы презентуем ИТК перед киевскими депутатами и активистами. Далее проект будет передан Киеву для претворения в жизнь. Приглашаю на обсуждение киевские власти, а также представителей центральной власти", - отметил он.
Офис трансформации - это общественная организация, которая ставит своей целью повышать эффективность государственных и коммунальных учреждений, предприятий, департаментов, компаний, исполнительных органов, а также трансформировать систему отчетности и ответственности как законодательной (депутаты), так и исполнительной (департаменты) власти на местном уровне.
- Напомним, 3 сентября в Киеве пресечена попытка демонтажа исторического дома Малина по адресу: ул. Тургеневская, 22, построенного в конце XIX в.
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