Для строительства Большого транспортного кольца в Киеве нужно до 20 лет и 55 млрд грн, - глава Офиса трансформации Бахматов

Об этом он сообщил в Facebook.



"Для строительства Большого транспортного кольца Киеву понадобится от 15 до 20 лет и 55 млрд грн. Это может показаться большими цифрами. Но это всего 3 млрд из городского бюджета. Такие проекты обычно финансируются международными финансовыми учреждениями", - написал Бахматов.



По словам Бахматова, кольцо объединит 16 маршрутов и охватит шесть районов Киева. Пассажиропоток составит 1,6 млн человек в день.



Глава Офиса трансформации отметил, что строительство маршрута обойдется дешевле, чем строительство новых станций метро.



"21 декабря мы презентуем ИТК перед киевскими депутатами и активистами. Далее проект будет передан Киеву для претворения в жизнь. Приглашаю на обсуждение киевские власти, а также представителей центральной власти", - отметил он.

Напомним, 3 сентября в Киеве пресечена попытка демонтажа исторического дома Малина по адресу: ул. Тургеневская, 22, построенного в конце XIX в.

Офис трансформации - это общественная организация, которая ставит своей целью повышать эффективность государственных и коммунальных учреждений, предприятий, департаментов, компаний, исполнительных органов, а также трансформировать систему отчетности и ответственности как законодательной (депутаты), так и исполнительной (департаменты) власти на местном уровне.