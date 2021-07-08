Для стрельбы из всего имеющегося оружия и испытаний новых средств поражения: на Херсонщине заработал крупнейший полигон ВСУ

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Создание такой площадки стало необходимо после 2014 года, когда из-за оккупации Крыма Вооруженные Силы потеряли испытательную площадку Государственного научно-испытательного центра "Чауда".

Необходимость создания полигона обусловлена дальнейшим развитием систем вооружения, такого как противокорабельный комплекс "Нептун" или реактивная система залпового огня "Ольха".

На нем же подразделения зенитных ракетных войск могли тренироваться в ведении противовоздушного боя, проводить пуски зенитных управляемых ракет, испытывать перспективное оружие большой дальности.

Работа по созданию полигона "Ягорлык" началась в Генеральном штабе ВС Украины в 2018 году.



Сначала на подконтрольной территории Украины продолжались поиски места, которое удовлетворяло бы потребности и соответствовало требованиям, проводились многочисленные переговоры с профильными ведомствами и органами местной власти. Воплощать проект начали в конце 2019 года.



Для полноценного функционирования полигона на нем развернули системы связи, наблюдения, охраны, инженерной разведки, построены помещения для работы и размещения персонала и решена масса других вопросов.

Площадь площадки составляет около 3,7 тыс. га. В то же время работа по совершенствованию инфраструктуры будет продолжаться дальше.



"Все время, пока шло строительство полигона, он уже использовался по назначению, хотя и с некоторыми ограничениями", - сообщил генерал-лейтенант Родион Тимошенко.

"Ягорлык" предназначен для стрельб из всей имеющейся номенклатуры вооружения украинской армии, а также испытания перспективного оружия большой дальности поражения. С рабочих мест полигона может осуществляться управление авиацией и ведение противовоздушного боя современными техническими средствами, которые есть на вооружении украинской армии, в том числе и иностранного производства.



На полигоне оборудован пункт управления, модуль разведывательно-информационного центра, двойной модуль учебного корпуса, ангары, технические и складские помещения и т. д. Для обучения созданы классы, оснащенные мультимедийными средствами. Также работают солнечная электростанция и артезианская скважина.