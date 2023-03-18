Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

Марк Войджер дал комментарий о возобновлении отношений при посредничестве Китая между Саудовской Аравией и Ираном, о котором было объявлено 10 марта в совместном заявлении этих стран.

"Здесь снова играет роль Китай, и в этом плане можно указать на огромный успех, как минимум в информационном пространстве. Увидим, будет ли это реально, потому что одно дело – подписать какое-то условие, а другое – Иран поддерживает много организаций и сил на Ближнем Востоке, которые реально являются врагами Саудовской Аравии, повстанцы в Йемене и все шиитские организации, поэтому есть структурные проблемы, которые только одно соглашение не может решить, но действительно проблема в том, что многие годы в США были другие приоритеты – Китайское море, конечно , НАТО, Украина, Россия. Есть много политиков и аналитиков, которые говорили, что Соединенным Штатам нужно быть уже на расстоянии от Ближнего Востока, что там проблемы и прочее. Соответственно, ближневосточные страны видят это, и для них Иран является экзистенциальной угрозой", – сказал экс-советник бывшего командующего сухопутными войсками США.

Войджер добавил, что в международной политике есть такой принцип, что когда гегемон отсутствует, маленькие страны ищут нового обладателя, новую большую силу. Хотя 5-й американский флот все еще в Бахрейне, но есть ощущение, что из-за проблем, которые были между Америкой и Саудовской Аравией, гегемон в регионе отсутствовал.

"Раньше думали, что это будет Россия, она вела диалог со всеми странами на Ближнем Востоке. Сейчас Россия – изгой, арабы это видят. Поэтому, логично, что другая большая сила – Китай, не требующий ни от Аравии, ни от Ирана менять свою политику, быть демократическими.Там нет такого давления, какое со стороны демократического Запада или Америки, чтобы реформироваться и делать другие внутренние изменения.И для стран Ближнего Востока Китай сейчас более удобен.Кажется, что Китай на расстоянии многих тысяч километров, он не прямая угроза, но имеет большое влияние, и это победа, к сожалению, для Китая.Соответственно, Си, наверное, будет в Москве с ощущением того, что он уже решил одну из основных глобальных проблем на Ближнем Востоке, и может пытаться сейчас решить еще одну проблему, самую тяжелую – российскую", - отметил международный эксперт.