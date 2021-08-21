Для спасения украинцев от "Талибана" бойцы ГУР провели целую спецоперацию
В результате проведения специальной операции Министерства обороны Украины из Афганистана было эвакуировано группу наших соотечественников и граждан других государств
Об этом вечером в субботу, 21 августа 2021 года, заявила украинская военная спецслужба Главное управление разведки (ГУР), передает Еспресо.TV .
Известно, что воздушное судно с эвакуированными "находится в безопасном воздушном пространстве и направляется в Украину".
"Операция была организована и осуществлена патриотами и профессионалами, которые выполняют сложные задачи не ради славы, а во имя Украины", - отметили в ведомстве.
"Украина не оставляет своих граждан наедине с бедой", - добавили в ГУР.
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