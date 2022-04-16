Для спасения Мариуполя необходимо тяжелое вооружение и переговоры, - Зеленский в разговоре со СМИ
Россия имеет около Мариуполя в шесть раз больше военных, чем остается в городе украинских бойцов
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью онлайн-медиа, передает УП .
"Мариуполь. Ситуация очень сложная. Заблокированы наши военные, заблокированы раненные. Там гуманитарный кризис, нет пищи, нет воды, нет медикаментов. Тем не менее ребята защищаются. И одной благодарности мало, поэтому продолжаются переговорные процессы. Доверия к переговорщикам по Мариуполю, если честно, нет. Мы договаривались, что будут гуманитарные коридоры. Россия отказалась", – сказал он.
Президент добавил, что власти "в связи с ребятами на заблокированном заводе", разговоры идут "на разных уровнях".
"Они знают, что выполняют самую мощную миссию на сегодняшний день. Так враг их боится, что количество врага превышает в шесть раз. Несколько кругов блокировки Мариуполя есть", - отметил президент.
По его словам, бойцы "Азов – уже герои, и "никто бы им не запретил сделать определенные шаги".
Зеленский добавил, что в Мариуполе россияне вывозят людей: "Многие люди исчезли, мы не знаем сколько людей исчезли".
"Что может спасти Мариуполь? Это мощное вооружение, которое нужно предоставить как можно скорее. Второе – это вопрос переговоров. Режим прекращения огня очень нужен, чтобы унести раненых. Но это зависит от желания России. Они предлагают нашим людям сдаться. Они относятся по-разному к нашим военным там. И вы это прекрасно знаете. И есть военные, которых они ненавидят и вряд ли они сохранят им жизнь. Да, может быть Иловайск", - подытожил президент.
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