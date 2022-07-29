Для создания стратегического запаса угля Укрэнерго ссудит ГП "Укруголь" 2,5 млрд грн

Об этом сообщает Укрэнерго

НЭК "Укрэнерго" предоставит ГП "Укруголь" беспроцентный заем в размере 2,5 млрд грн для приобретения угля по рыночной цене на отопительный сезон 2022-2023 годов. Укруголь со своей стороны обязан закупить топливо, отдавая предпочтение углю отечественной выработки, и отправить его на хранение.

Как сообщает Укрэнерго, во время отопительного сезона 2022-2023 годов уголь будет реализовываться тепловой генерации по согласованию с Министерством энергетики. При этом будут учитываться утвержденные балансы электрической энергии на 2022 и 2023 годы, а также графики накопления угля. Кредит Укруголь должен вернуть не позднее 1 июня 2023 года.

"Следующий отопительный сезон будет сверхсложным. Мы будем проходить его в условиях войны. Стратегический запас угля будет гарантировать, что все тепловые электростанции будут иметь топливо, чтобы производить электроэнергию для потребителей", - разъясняет председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды приняло участие в создании нового госпредприятия - "Укруголь"

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