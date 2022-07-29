Для создания стратегического запаса угля Укрэнерго ссудит ГП "Укруголь" 2,5 млрд грн
Укрэнерго профинансирует создание стратегического запаса угля для ближайшего отопительного сезона
Об этом сообщает Укрэнерго
НЭК "Укрэнерго" предоставит ГП "Укруголь" беспроцентный заем в размере 2,5 млрд грн для приобретения угля по рыночной цене на отопительный сезон 2022-2023 годов. Укруголь со своей стороны обязан закупить топливо, отдавая предпочтение углю отечественной выработки, и отправить его на хранение.
Как сообщает Укрэнерго, во время отопительного сезона 2022-2023 годов уголь будет реализовываться тепловой генерации по согласованию с Министерством энергетики. При этом будут учитываться утвержденные балансы электрической энергии на 2022 и 2023 годы, а также графики накопления угля. Кредит Укруголь должен вернуть не позднее 1 июня 2023 года.
"Следующий отопительный сезон будет сверхсложным. Мы будем проходить его в условиях войны. Стратегический запас угля будет гарантировать, что все тепловые электростанции будут иметь топливо, чтобы производить электроэнергию для потребителей", - разъясняет председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
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