Для создания COVID-вакцины против штамма "Омикрон" требуется меньше трех месяцев, - глава Moderna в Европе

Об этом заявил глава Moderna в Европе Дэн Стейнер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

"Производство адаптированной пок "Омикрон" вакцины занимает менее трех месяцев. Мы ждем ответа от ученых, прежде чем решить, нужно ли начинать производство адаптированной", - сказал Стейнер.

Глава европейского подразделения Moderna отметил, что сроки утверждения вакцины будут зависеть от того, как ее использование будет утверждено национальными регуляторами.

"Достаточно ли того факта, что мы использовали ту же методику, что и при создании уже существующих вакцин, которые получили 250 млн человек, чтобы считать обновленную версию безопасной? Надо ли нам проводить тесты на добровольцах, чтобы доказать это?", - пояснил Стейнер. .

ЕС заказал 180 миллионов доз адаптированной против Омикрона вакцины Pfizer, их планируют изготовить за 100 дней.