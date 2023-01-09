Для совместных авиаучений из РФ в Беларусь прибыло уже 12 военных вертолетов, ожидаются и самолеты, - белорусский оппозиционер Латушко
Павел Латушко, заместитель главы Объединенного переходного кабинета Беларуси, белорусский дипломат отметил, с 16 января по 1 февраля, при стартах российских и белорусских истребителей с аэродромов Беларуси в Украине будет объявляться каждый раз воздушная тревога
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Известно, что министерством обороны Беларуси заявлено о проведении совместных авиационных учений ВВС РБ и ВКС РФ и буквально вчера, 8 января, прибыло в Беларусь 12 военных вертолетов. Понятно, что будут и самолеты в ближайшее время. Соответственно, с 16 января по 1 февраля, как заявлены даты проведения этих совместных авиаучений, при стартах российских и белорусских истребителей и вертолетов с аэродромов Беларуси, которые Лукашенко предоставляет по приказу Путина, в Украине будет объявляться каждый раз воздушная тревога. И это просто издевательство над украинским населением", - подчеркнул белорусский оппозиционер.
Павел Латушко подытожил, что в этом роль и вклад усатого диктатора, чтобы издеваться над украинцами и Украиной, поэтому это не должно сойти Лукашенко с рук.
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