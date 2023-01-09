Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Известно, что министерством обороны Беларуси заявлено о проведении совместных авиационных учений ВВС РБ и ВКС РФ и буквально вчера, 8 января, прибыло в Беларусь 12 военных вертолетов. Понятно, что будут и самолеты в ближайшее время. Соответственно, с 16 января по 1 февраля, как заявлены даты проведения этих совместных авиаучений, при стартах российских и белорусских истребителей и вертолетов с аэродромов Беларуси, которые Лукашенко предоставляет по приказу Путина, в Украине будет объявляться каждый раз воздушная тревога. И это просто издевательство над украинским населением", - подчеркнул белорусский оппозиционер.

Павел Латушко подытожил, что в этом роль и вклад усатого диктатора, чтобы издеваться над украинцами и Украиной, поэтому это не должно сойти Лукашенко с рук.

Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила, что в ночь с 6 на 7 января в Беларусь перебросили еще один эшелон с российскими солдатами.

Министерство обороны Беларуси объявило о проведении совместных с Россией летно-тактических учений с 16 января по 1 февраля