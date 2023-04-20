Об этом заявили в администрации президента Южной Кореи, сообщает Yonhap.

"Мы не делаем этого потому, что одновременно с тем, что Южная Корея активно поддерживает международное сообщество ради защиты свободы граждан Украины, мы должны сохранять стабильные отношения с Россией", – отметил он.

Чиновник подчеркнул, что недавнее заявление президента страны Юн Сок Йоля о возможности военной помощи Украине было "гипотетическим".

В политике Южной Кореи по этому вопросу нет никаких изменений, добавили в администрации. В то же время в действующем законодательстве отсутствуют какие-либо запреты оказывать военную помощь воюющему государству.