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"Для сохранения стабильных отношений с Россией": Южная Корея объяснила позицию по оружию Украине

20 апреля, 2023 четверг
10:00
Мир

Официальный Сеул не выходит за пределы гуманитарной поддержки Киева с тем, чтобы сохранить стабильные отношения с Москвой. Заявление же президента Южной Кореи о возможности поставок было гипотетическим

Об этом заявили в администрации президента Южной Кореи, сообщает Yonhap.

"Мы не делаем этого потому, что одновременно с тем, что Южная Корея активно поддерживает международное сообщество ради защиты свободы граждан Украины, мы должны сохранять стабильные отношения с Россией", – отметил он.

Чиновник подчеркнул, что недавнее заявление президента страны Юн Сок Йоля о возможности военной помощи Украине было "гипотетическим".

В политике Южной Кореи по этому вопросу нет никаких изменений, добавили в администрации. В то же время в действующем законодательстве отсутствуют какие-либо запреты оказывать военную помощь воюющему государству.

  • 19 апреля в официальном Сеуле отметили , что предоставление оружия возможно в случае, если произойдет массовое убийство украинцев или ситуация, с которой международное общество не может мириться.
Украина
Южная Корея
оружие для Украины
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