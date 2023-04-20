"Для сохранения стабильных отношений с Россией": Южная Корея объяснила позицию по оружию Украине
Официальный Сеул не выходит за пределы гуманитарной поддержки Киева с тем, чтобы сохранить стабильные отношения с Москвой. Заявление же президента Южной Кореи о возможности поставок было гипотетическим
Об этом заявили в администрации президента Южной Кореи, сообщает Yonhap.
"Мы не делаем этого потому, что одновременно с тем, что Южная Корея активно поддерживает международное сообщество ради защиты свободы граждан Украины, мы должны сохранять стабильные отношения с Россией", – отметил он.
Чиновник подчеркнул, что недавнее заявление президента страны Юн Сок Йоля о возможности военной помощи Украине было "гипотетическим".
В политике Южной Кореи по этому вопросу нет никаких изменений, добавили в администрации. В то же время в действующем законодательстве отсутствуют какие-либо запреты оказывать военную помощь воюющему государству.
- 19 апреля в официальном Сеуле отметили , что предоставление оружия возможно в случае, если произойдет массовое убийство украинцев или ситуация, с которой международное общество не может мириться.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.47
Покупка 37.47Продажа 38.24
-
EUR
Покупка 40.69Продажа 41.66
- Актуальное
- Важное