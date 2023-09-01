Для сохранения паритета: Дания сократит количество представителей российского посольства.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Дании.

Отмечается, что датский МИД проинформировал посла РФ Владимира Барбина о решении ограничить численность российского посольства до 5 дипломатов и 20 административно-технических работников.

Такое решение вызвано безрезультатными переговорами Дании и РФ по выдаче виз датским сотрудникам московского посольства.

"В течение длительного периода Дания и Россия вели переговоры по выдаче виз датским сотрудникам посольства Дании в Москве с целью сохранения полноценного функционирования посольств в Дании и России. Эти переговоры не достигли никаких результатов, поскольку российская сторона неоднократно пыталась включить в них визовые запросы для сотрудников российской разведки", – говорится в сообщении.

Посольство Дании решило перейти на паритетные отношения с РФ, обязав Россию завершить сокращение своего нынешнего штата сотрудников не позднее 29 сентября 2023 года.