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Главная Мир Для сохранения паритета: Дания сократит количество представителей российского посольства.

Для сохранения паритета: Дания сократит количество представителей российского посольства.

1 сентября, 2023 пятница
19:22
Мир

Министерство иностранных дел Дании в пятницу, 1 сентября, приняло решение о сокращении представителей российского посольства в Копенгагене до уровня, соответствующего штату посольства страны в Москве

Об этом сообщила пресс-служба МИД Дании.

Отмечается, что датский МИД проинформировал посла РФ Владимира Барбина о решении ограничить численность российского посольства до 5 дипломатов и 20 административно-технических работников.

Такое решение вызвано безрезультатными переговорами Дании и РФ по выдаче виз датским сотрудникам московского посольства.

"В течение длительного периода Дания и Россия вели переговоры по выдаче виз датским сотрудникам посольства Дании в Москве с целью сохранения полноценного функционирования посольств в Дании и России. Эти переговоры не достигли никаких результатов, поскольку российская сторона неоднократно пыталась включить в них визовые запросы для сотрудников российской разведки", – говорится в сообщении.

Посольство Дании решило перейти на паритетные отношения с РФ, обязав Россию завершить сокращение своего нынешнего штата сотрудников не позднее 29 сентября 2023 года.

  • Ранее количество российских дипломатов сократила Молдова. Это произошло после журналистского расследования о шпионаже за властями страны с помощью десятков антенн на крыше российского посольства в Кишиневе.
Россия
Дания
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