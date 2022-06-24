"Для скорейшего вступления в ЕС нужно воевать с Россией?": Сербия использует войну в Украине для критики ЕС

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTRS.

"Даже думать не надо, что будет условием для прекращения процедуры вступления [Украины]. Надеюсь, что Молдове не пришлось обещать воевать, и они [лидеры ЕС] утвердили ее статус кандидата на честное слово, без обязательства воевать", - считает Вулин .

По его мнению, Украина стала кандидатом на членство, несмотря на невыполнение стандартов, тщательно применяемых к странам Балкан, тогда как Киев "пропустил десятилетие давления, шантажа и бюрократии".

Глава сербского МВД также сказал, что если решающим критерием для вступления в членство или для начала процесса вступления является участие страны-кандидата в войне, Сербия могла начать переговоры с ЕС в 1999 году.

"Однако, похоже, эти правила не касаются тех, кого бомбит НАТО, для скорейшего вступления в ЕС нужно вступить в борьбу с Россией", – добавил Вулин.

С самого начала российской агрессии против Украины Сербия сидит на геополитическом шпагате между РФ и ЕС.

Разные руководители ЕС и стран Евросоюза постоянно отмечали Сербию, что для вступления в ЕС следует разделять ценности союза и поддержать санкции против России.

В середине марта Сербия впервые присоединилась к санкциям против России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb