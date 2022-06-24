"Для скорейшего вступления в ЕС нужно воевать с Россией?": Сербия использует войну в Украине для критики ЕС
Министр внутренних дел Сербии Александар Вулин заявил, что, учитывая результаты последнего саммита Европейского Союза, предпосылкой для начала переговоров о вступлении стала война на территории государства, желающего в ЕС.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTRS.
"Даже думать не надо, что будет условием для прекращения процедуры вступления [Украины]. Надеюсь, что Молдове не пришлось обещать воевать, и они [лидеры ЕС] утвердили ее статус кандидата на честное слово, без обязательства воевать", - считает Вулин .
По его мнению, Украина стала кандидатом на членство, несмотря на невыполнение стандартов, тщательно применяемых к странам Балкан, тогда как Киев "пропустил десятилетие давления, шантажа и бюрократии".
Глава сербского МВД также сказал, что если решающим критерием для вступления в членство или для начала процесса вступления является участие страны-кандидата в войне, Сербия могла начать переговоры с ЕС в 1999 году.
"Однако, похоже, эти правила не касаются тех, кого бомбит НАТО, для скорейшего вступления в ЕС нужно вступить в борьбу с Россией", – добавил Вулин.
С самого начала российской агрессии против Украины Сербия сидит на геополитическом шпагате между РФ и ЕС.
- Разные руководители ЕС и стран Евросоюза постоянно отмечали Сербию, что для вступления в ЕС следует разделять ценности союза и поддержать санкции против России.
- В середине марта Сербия впервые присоединилась к санкциям против России.
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