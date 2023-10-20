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Главная Общество Для школьников Харьковщины создали первый мобильный класс безопасности: что это такое

Для школьников Харьковщины создали первый мобильный класс безопасности: что это такое

20 октября, 2023 пятница
13:20
Общество

Для школьников Харьковщины при поддержке ЮНИСЕФ был создан первый мобильный класс безопасности. Там детям будут рассказывать о ключевых правилах безопасности во время войны

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Это общий проект для повышения культуры безопасности среди детей от МВС Украины, ДСНС и Национальной полиции Украины, созданный при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине. В мобильном классе саперы, пожарные, спасатели, полицейские и другие специалисты будут рассказывать детям о ключевых правилах безопасности в мирной жизни и во время войны", – написал он.

По словам чиновника, у класса есть современное оборудование для интерактивных занятий, а именно стенды, LED-экран, презентации, игровые учебные материалы, униформа для спасателей и полицейских. Также здесь есть интернет, генератор, санузел. Кроме того, в помещении достаточно питьевой воды.

Синегубов назвал этот проект очень актуальным для региона.

"Особенно важно разъяснять проблематику минной опасности среди детей в самых отдаленных громадах области, поскольку класс будет проводить и выездные занятия", – написал он.

Что известно о минной опасности в Украине

В марте в ПРООН говорили, что в Украине площадь заминированной территории в 4,5 раза превышает размеры Швейцарии.

Летом в Минэкономики говорили, что надеются через 10 лет разминировать и вернуть в использование 80% земельных угодий. В августе первая в Украине машина для подготовки почвы к разминированию отечественного производства получила сертификат соответствия. Эта разработка позволяет эффективно обезвреживать противопехотные и обнаруживать противотанковые мины.

20 сентября в Минэкономики сообщили, что с начала года обследовано более 200 тыс. га земель сельхозназначения, определенных для первоочередного разминирования. 120 тыс. га уже используют аграрии.

22 сентября стало известно, что Украина запустит рынок услуг по гуманитарному разминированию через Prozorro. А правительство Швейцарии предоставит Украине более 100 млн. евро на гуманитарное разминирование в течение следующих 4 лет.

Людям не советуют посещать поля, лесополосы и другие открытые территории, не обследованные саперами. Особенно это касается деоккупированных территорий.

Война с Россией
Харковщина
Олег Синегубов
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