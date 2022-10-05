Об этом он заявил в эфире телемарафона.

Он отметил, что сейчас возможны атаки иранских дронов по разным направлениям, но ВСУ уже готовятся противодействовать такому вооружению. Впрочем, Гнат отметил, что Украина все же нуждается в новейших системах противовоздушной обороны от западных партнеров.

Также он сообщил, что есть информация о доставке в Россию четырех военно-транспортных самолетов из Ирана, которые могли содержать сотни дронов-камикадзе.

14 сентября британская разведка заявила, что Россия на войне в Украине использует иранские беспилотники.

23 сентября Украина изгнала иранского посла из-за того, что Россия пользуется иранскими дронами во время войны с Украиной.

24 сентября россияне выпустили по Югу Украины 9 иранских дронов. Также в этот день украинские зенитчики сбили иранский многоцелевой ударный дрон "Мохаджер-6".

29 сентября стало известно, что Россия в течение недели применила против Украины 29 дронов-камикадзе.

В ночь на 5 октября в Белой Церкви Киевской области дважды прогремели взрывы. Город атаковали иранскими дронами-камикадзе.

5 октября МИД Ирана опроверг поставки РФ беспилотников, которые она активно использует в войне с Украиной.

Также 5 октября состоялась очередная Ставка Верховного Главнокомандующего, в ходе которой обсудили противодействие новому вооружению, которое использует РФ.