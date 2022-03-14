"Для "русскоязычного мира" Бог вам подарил Россию": Княжицкий ответил Латыниной, назвавшей Киев сосредоточением русскоязычной демкоратичности
Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий раскритиковал слова российской журналистки Юлии Латыниной о том, что в Киеве теперь сосредоточится "все, что есть в русскоязычном мире демократического и Западного"
Об этом Княжицкий написал в Facebook.
"За путинской "денацификацией" с бомбами приходит "ласковая" либеральная "денацификация". Что одно, что другое говорит о "русскоязычном мире". "Рускоязычный мир" с Путиным, латиниными и их украинскими симпатиками пусть идет по курсу за "русским кораблем") , – написал Княжицкий.
Нардеп подчеркнул, что украинцы здесь будут строить украиноязычное демократическое государство.
"Украинцы здесь будут строить украиноязычное государство, которого все "рускомерцы" так боятся. Конечно, такое государство будет демократическим и все языки как имели, так и будут иметь право на употребление и развитие в частной жизни и жизни нацменьшинств. А для "русскоязычного мира" Бог вам подарил Россию. Она большая, вы там все поместитесь", - написал Княжицкий.
Ранее Юлия Латынина написала в Twitter: "Мы наблюдаем возрождение Киевской Руси. Теперь все, что есть в русскоязычном мире демократического, рыночного и Западного, будет сосредоточено в Киеве. Киев снова станет столицей Руси. Москва будет столицей Орды".
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