"Для "русскоязычного мира" Бог вам подарил Россию": Княжицкий ответил Латыниной, назвавшей Киев сосредоточением русскоязычной демкоратичности

Об этом Княжицкий написал в Facebook.



"За путинской "денацификацией" с бомбами приходит "ласковая" либеральная "денацификация". Что одно, что другое говорит о "русскоязычном мире". "Рускоязычный мир" с Путиным, латиниными и их украинскими симпатиками пусть идет по курсу за "русским кораблем") , – написал Княжицкий.



Нардеп подчеркнул, что украинцы здесь будут строить украиноязычное демократическое государство.



"Украинцы здесь будут строить украиноязычное государство, которого все "рускомерцы" так боятся. Конечно, такое государство будет демократическим и все языки как имели, так и будут иметь право на употребление и развитие в частной жизни и жизни нацменьшинств. А для "русскоязычного мира" Бог вам подарил Россию. Она большая, вы там все поместитесь", - написал Княжицкий.



Ранее Юлия Латынина написала в Twitter: "Мы наблюдаем возрождение Киевской Руси. Теперь все, что есть в русскоязычном мире демократического, рыночного и Западного, будет сосредоточено в Киеве. Киев снова станет столицей Руси. Москва будет столицей Орды".

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