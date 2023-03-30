Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Уже несколько месяцев россияне пытаются вытеснить наш Бахмутский гарнизон из города, потому что он им мешает продвигаться в сторону Славянска. Сейчас где-то на 15-20 км противник продвинулся по направлению к Славянску, севернее Бахмута. И получается, что Бахмутский гарнизон сегодня в тылу россиян С военной точки зрения врагу опасно двигаться дальше, потому что правильно принятое решение, при определенном количестве сил и средств, может отсечь всю эту российскую группировку, которая движется на Славянск из-под Бахмута, и выходом на Белогоровку. И это россияне прекрасно понимают, поэтому им Бахмутский гарнизон как кость в горле, не дает продвигаться дальше на северо-запад", - пояснил военный эксперт.

Роман Свитан отметил, что все силы, брошенные на содержание Бахмутского гарнизона, сейчас держат участок фронта от Константиновки до Северска.

"Каждый день происходят бои, мы отражаем и контратакуем наступательные действия россиян. В последнее время враг двинулся на Хромово, которое является узким горлышком обеспечения украинских войск в Бахмуте. Были проведены определенные контратакующие действия, украинские бойцы отбросили противника и удержали этот коридор, в том числе и Бахмут Оптимальный вариант уничтожать россиян именно в Бахмуте, они сами подходят, увеличивая плотность своих войск, а мы тратим меньше боеприпасов, ведь уничтожение армии противника – первая задача любой армии, и именно в районе Бахмута, Авдеевки и Белогоровки, на расстоянии 70-90 км линии фронта, сейчас жарче всего", - подытожил Свитан.