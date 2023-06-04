Об этом в эфире Эспрессо заявил политолог и офицер первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Сухопутных войск ВСУ Тарас Березовец.

"Их план – нанести нашей армии максимальные потери, обескровить, уничтожить максимальное количество техники. Это и будет с их точки зрения создание предпосылок для дальнейшего дипломатического урегулирования. Они считают, что неуспех нашего наступления – это уже их победа. Они считают, что если мы ничего не отвоюем - России не нужно будет даже проводить наступление. Этого уже будет достаточно для того, чтобы это стало условием для переговоров. Кто будет настаивать на переговорах, кто будет посредником - они найдутся, в частности, в Европе", - сказал он.