Об этом в эфире Еспресо заявил ветеран российско-украинской войны и военный эксперт Евгений Дикий.

"Думаю, что сейчас там стоит ставка - "Положим столько, сколько нужно, но добьем". И вот та новая реальность, к которой нам нужно приспосабливаться сейчас и, в которой нам нужно продолжать побеждать. Пока они призвали 300 тыс., но для них нет проблемы призвать и миллион, и 1 млн 200 тыс. Это только те цифры, которые уже озвучивались в медиа по тем их планам, которые известны", - сказал он.

Дикий отметил, что частичную мобилизацию на 300 тыс. их общество спокойно проглотило и это было крахом иллюзий в части украинцев.

"Мы только экспериментально увидим, есть ли предел терпения у российского общества или они там же, как и их диктатор готовы будут отдавать мясо бесконечно", - добавил эксперт.

11 декабря Генеральный штаб ВСУ сообщал , что на территории временно оккупированной Луганской области россияне усиленно проводят принудительную мобилизацию.

В Генштабе ВСУ заявили, что Москва восполняет потери не только осужденным и лицам с двойным гражданством, но и трудовыми мигрантами из Узбекистана и Таджикистана.