Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Для россиян нет проблем призвать более 1 млн человек, - военный эксперт Дикий
Эксклюзив

Для россиян нет проблем призвать более 1 млн человек, - военный эксперт Дикий

20 декабря, 2022 вторник
10:31
война с Россией

РФ готова убить на этой войне столько своих военных, сколько нужно для победы, и Украине нужно приспособиться к этой реальности

Об этом в эфире Еспресо заявил ветеран российско-украинской войны и военный эксперт Евгений Дикий.

"Думаю, что сейчас там стоит ставка - "Положим столько, сколько нужно, но добьем". И вот та новая реальность, к которой нам нужно приспосабливаться сейчас и, в которой нам нужно продолжать побеждать. Пока они призвали 300 тыс., но для них нет проблемы призвать и миллион, и 1 млн 200 тыс. Это только те цифры, которые уже озвучивались в медиа по тем их планам, которые известны", - сказал он.

Дикий отметил, что частичную мобилизацию на 300 тыс. их общество спокойно проглотило и это было крахом иллюзий в части украинцев.

"Мы только экспериментально увидим, есть ли предел терпения у российского общества или они там же, как и их диктатор готовы будут отдавать мясо бесконечно", - добавил эксперт.

  • 11 декабря Генеральный штаб ВСУ сообщал , что на территории временно оккупированной Луганской области россияне усиленно проводят принудительную мобилизацию.
  • В Генштабе ВСУ заявили, что Москва восполняет потери не только осужденным и лицам с двойным гражданством, но и трудовыми мигрантами из Узбекистана и Таджикистана.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
мобилизация
Читайте также:
Путін Байден
Автор Антин Борковский
18 декабря, 2022 воскресенье
Наконец Запад созрел и окончательно определился с приговором Путину, - Пионтковский
ЗСУ
Автор Антин Борковский
18 декабря, 2022 воскресенье
Россияне усиливают свои войска и учатся, но не нападут на Киев, – генерал Скшипчак
лукашенко з путіним
18 декабря, 2022 воскресенье
Ликвидация режима Лукашенко выведет Украину в ранг великих государств, - эксперт Defense Express Киричевски
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.53
    Покупка 39.53
    Продажа 40.24
  • EUR
    Покупка 41.07
    Продажа 42.13
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
20 декабря
11:13
"Маск быстро реагирует на проблемы": Федоров заявил, что Украина получит еще более 10 тыс. терминалов Starlink
10:48
Командующий Объединенными Силами ВСУ Наев предупредил, что уровень угрозы со стороны Беларуси растет
10:30
Сейчас РФ думает сломать ход войны, но еще несколько тяжелых месяцев и будет вынуждена сесть за стол переговоров, – советник главы МВД
10:27
Эксклюзив
Лукашенко не поддался давлению Путина, - Згурец
10:08
OPINION
Валерий Залужный
Мы в демократическом государстве. Но ровно до тех пор, пока это не мешает нам выигрывать войну
10:08
Первые в Европе: Нидерланды официально извинились за свою историческую роль в работорговле
10:05
доллар, валюта
Курс валют на 20 декабря: стоимость доллара, евро, злотого
10:03
Объявлено имя лучшего спортсмена в 2022 году по версии BBC Sports
09:38
На фото потери россиян
Потери РФ в войне против Украины превысили 99 тыс. человек погибшими, - Генштаб ВСУ
09:28
Обновлено
В Киеве до сих пор действуют аварийные отключения света, некоторые котельные работают по очереди
09:16
За время полномасштабной войны оккупанты убили 1271 человека на территории Донбасса
09:14
Шойгу, Герасимов, Путин и Суровикин
В британской разведке назвали настоящую цель встречи Путина с Шойгу, Герасимовым и Суровикиным
09:12
Обновлено
В Киеве возобновили движение поездов на всех линиях метро
09:02
Эксклюзив
В Луганской области ухудшается логистика россиян, - глава ВА Северодонецкого района Власенко
08:52
Сборная Аргентины вернулась в Буэнос-Айрес после победы на ЧМ-2022, чемпионов среди ночи встречают сотни тысяч фанатов
08:30
На протяжении ночи россияне били по Никопольщине: повреждены линии электропередачи, газопроводы и дома
08:18
В Швеции одному из подозреваемых в шпионаже в пользу России грозит пожизненное заключение
08:13
Солдаты Беларуси и РФ продолжают находиться вблизи границ с Украиной, а ВСУ отразили атаки около 10 городов и сел, - возведение Генштаба
08:09
OPINION
Юрий Бутусов
Почему законопроект об уголовной ответственности военных вреден
07:18
Лукашенко путин
ISW: Лукашенко отклонил усилия Путина по дальнейшей российско-белорусской интеграции
07:10
Великобритания показала банкноты с изображением короля Чарльза ІІІ
06:45
В Брянской области частично обесточен поселок и повреждены железнодорожные пути, местные власти обвиняют ВСУ в обстреле
06:35
Боевики ИГИЛ расстреляли крестьян и машину с гражданскими в Ираке, есть погибшие
06:05
Google анонсировал новое приложение, распознающее неразборчивый почерк врачей
06:00
Греция и Турция провели тайные переговоры при посредничестве Германии
05:58
Белый дом
Америка следит за размещением российских сил в Беларуси, - Белый дом
05:36
В ГУР назвали, кого РФ забирает на обменах пленными реже всего
05:30
ООН "изучает информацию" о предоставлении Ираном беспилотников, которыми Россия терроризирует Украину
05:03
Госдеп США: во время визита Блинкена в Китай "война РФ против Украины будет в повестке дня"
04:39
Маска пригласили в Европарламент на разговор по ситуации с Twitter, – Politico
04:16
МВФ
МВФ одобрил новую мониторинговую программу, которая будет привлекать доноров для Украины
03:57
США пригрозили Беларуси новыми санкциями в случае более активной помощи Москве в войне с Украиной
03:30
В течение 19 декабря Сумщина подверглась 83 обстрелам оккупантов
03:03
Армия держится на дисциплине: Залужный поддержал закон об усилении наказаний для военнослужащих
02:37
"Наверное, орки проверяют новогодние салюты": в Мелитополе раздались два взрыва
02:10
В Киеве после ночного обстрела РФ не работают 10 котельных, 144 дома без тепла, - Кличко
01:43
Зеленский просит власти Грузии "проявить милосердие" и отпустить Саакашвили на лечение за границу
01:15
Лидеры стран Северной Европы на саммите JEF подвергли критике заявление Макрона о "гарантиях безопасности" для России
00:48
1300 км линии фронта: Бахмут ломает не только армию РФ, но и русских наемников, - Зеленский
00:26
КСУ
Закон о КСУ: Венецианская комиссия рекомендует, чтобы большинство экспертов по отбору судей были независимыми
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV