Для россиян нет проблем призвать более 1 млн человек, - военный эксперт Дикий
РФ готова убить на этой войне столько своих военных, сколько нужно для победы, и Украине нужно приспособиться к этой реальности
Об этом в эфире Еспресо заявил ветеран российско-украинской войны и военный эксперт Евгений Дикий.
"Думаю, что сейчас там стоит ставка - "Положим столько, сколько нужно, но добьем". И вот та новая реальность, к которой нам нужно приспосабливаться сейчас и, в которой нам нужно продолжать побеждать. Пока они призвали 300 тыс., но для них нет проблемы призвать и миллион, и 1 млн 200 тыс. Это только те цифры, которые уже озвучивались в медиа по тем их планам, которые известны", - сказал он.
Дикий отметил, что частичную мобилизацию на 300 тыс. их общество спокойно проглотило и это было крахом иллюзий в части украинцев.
"Мы только экспериментально увидим, есть ли предел терпения у российского общества или они там же, как и их диктатор готовы будут отдавать мясо бесконечно", - добавил эксперт.
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