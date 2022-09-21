Для россиян есть только два варианта: сдаться или сдохнуть, - офицер ВСУ Лапин
Офицер ВСУ Игорь Лапин считает, что объявленная мобилизация в России кардинально не изменит ситуацию на фронтах
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".
"Это очередная волна мобилизации в России. Скрытая она, официальная - для нас не имеет значения. Россиянин на территории Украины должен выполнить свою функцию: сдохнуть или сдаться. Другого варианта нет. Дело в том, что нам некуда идти. Мы дома. А они могут бежать на территорию России, но и сейчас это уже сложно для них, за бегство с фронта им грозит 10 лет лишения свободы, то есть метод "пряника" для россиян закончился, теперь для них остался метод "плети и страха". И мне кажется, что этот метод сыграет очень злую шутку с Путиным", - объяснил Лапин.
Офицер ВСУ считает, что мобилизация в РФ может привести к краху путинского режима.
"Одними бурятами не получилось закрыть фронт для Путина. Придется брать людей в Москве и Санкт-Петербурге, а это те города, которые непосредственно участвуют в политической жизни РФ. Поэтому я считаю, что объявленная мобилизация в России станет еще одним элементом краха путинского режима", – добавил он.
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