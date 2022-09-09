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Главная война с Россией Для россиян есть два варианта – отступление или смерть, – представитель InformNapalm Макарук
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Для россиян есть два варианта – отступление или смерть, – представитель InformNapalm Макарук

9 сентября, 2022 пятница
21:36
война с Россией

Спикер InformNapalm Михаил Макарук убежден, что Россия провалилась в стратегическом и тактическом уровнях по всей линии фронта

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Россияне провалились на стратегическом и тактическом уровнях. Они считали, что будут дальше давить на Вооруженные силы Украины. Они не выстроили оборонительные линии. Поэтому, когда мы прорвали их первые линии обороны, то россияне посыпались и что бы они ни делали, это не изменит для них ситуацию. Для россиян на территории Украины сейчас существует два варианта - смерть или бегство", - рассказал Макарук.

Спикер InformNapalm добавил, что переброска войск россиянам уже не поможет.

"Те переброски войск, которые они пытаются организовать для удержания Купянска, ничего не дадут. Россияне просто больше положат своих людей. Для нашего военного командования стоит главная задача - сохранить как можно больше жизней наших бойцов. Для россиян их потери просто не важны. Для них основная цель. - умереть на территории Украины", - добавил он.

  • 9 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный продемонстрировал видео освобождения оккупированных ранее россиянами территорий на Юге Украины . Люди со слезами на глазах встречают украинских воинов, а военные поднимают сине-желтые флаги в освобожденных населенных пунктах.

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