Для России важно зафиксировать фронт на Юге Украины, чтобы сделать невозможным контрнаступление ВСУ, - военный эксперт Самусь
Военный эксперт Михаил Самусь считает, что российское военно-политическое руководство будет пытаться заморозить конфликт для того, чтобы сделать невозможным контрнаступление Вооруженных сил Украины
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Мосты через Днепр на Херсонщине уничтожены. ВСУ очень успешно отрабатывают по складам с боеприпасами, командным пунктам и штабам россиян на правом берегу Днепра. Если бы россияне имели нормальное руководство, то уже проводили бы эвакуацию войск на этом направлении. Поскольку военных задач оккупанты уже на этом. направления выполнить не смогут. Они могут удержать этот плацдарм на средства больших потерь, но общую ситуацию для российских войск это не изменит", - пояснил Самусь.
Военный эксперт убежден, что у России нет и не будет сил для захвата всего Юга Украины.
"Стратегический план России ясен. Они планировали захват Николаева и Одессы, чтобы отрезать Украину от моря. Однако у них нет и не будет таких сил, чтобы выполнить этот план. На сегодняшний день для них единственной задачей остается удержать правый берег Днепра. Российские генералы хотят заморозить линию фронта. То есть они не могут уже ничего сделать на Донбассе и на Юге Украины. Поэтому будут пытаться зафиксировать линию фронта по всем направлениям, чтобы сделать невозможным контрнаступление ВСУ. В основном этот план они пытаются реализовать на Юге Украины", - добавил он.
- 29 августа спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк подтвердила, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на Юге Украины.
- Позже телеканал CNN сообщил, что украинские военные освободили от российских захватчиков четыре села недалеко от Херсона.
- По неофициальным данным 29 августа Вооруженные силы Украины за первые сутки контрнаступления в Херсонской области уволили пять населенных пунктов
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