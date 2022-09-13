Для России недостижимы даже промежуточные цели, - The Wall Street Journal
Быстрое контрнаступление украинцев на фронте сломало все планы Путина
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Разгром российских войск Украиной с позиций, которые они получили тяжелейшими усилиями в выходные, сломал военные цели Москвы, подрывая ее тщательно разработанный план и заставляя президента России Владимира Путина решать вопрос о том, кто виноват и что с этим делать.
Во время вторжения России в Украину Кремль твердо придерживался своей позиции, что операция развертывалась по плану, несмотря на неудачи и провалы. Московские пропагандисты использовали свои платформы на государственном телевидении, чтобы утверждать, что военные цели Путина — свергнуть прозападное правительство Киева и вернуть Украину под влияние России — выполняются.
Но хаотичное отступление России из опорных пунктов на северо-востоке Украины, городов и городков, которые она месяцами захватывала, заставляет политическое и военное руководство Москвы пытаться поглощать масштабы потерь, считают аналитики, следящие за внутренней российской политикой, пишет издание.
"В Москве борются за способ понимания того, что происходит прямо сейчас, и за нарратив, чтобы объяснить это даже себе, не говоря уже об общественности", - сказал Найджел Гулд-Дэвис, старший научный сотрудник Международного института по вопросам России и Евразии.
Однако вывод российских войск из Изюма в Харьковской области означает, что Москва потеряла важнейший потенциальный плацдарм для нападения на части Донбасса, которые все еще находятся под контролем Украины, — отмечает The Wall Street Journal.
"Даже промежуточные цели второго порядка, которые поставила себе Россия, - поглотить Донецк и Луганск, - недостижимы, - сказал Гулд-Дэвис, бывший британский дипломат в России и Беларуси. - Кремль сейчас стоит перед самым тяжелым выбором в войне, - сказал он. - Время не на их стороне".
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 13 сентября сообщила , что площадь деоккупированных территорий Харьковской области на самом деле почти вдвое больше озвученной ранее.
- 13 сентября стало известно, что ВСУ в Харьковской области за неделю освободили более 300 населенных пунктов, операция по деоккупации продолжается.
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