Для России недостижимы даже промежуточные цели, - The Wall Street Journal

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Разгром российских войск Украиной с позиций, которые они получили тяжелейшими усилиями в выходные, сломал военные цели Москвы, подрывая ее тщательно разработанный план и заставляя президента России Владимира Путина решать вопрос о том, кто виноват и что с этим делать.

Во время вторжения России в Украину Кремль твердо придерживался своей позиции, что операция развертывалась по плану, несмотря на неудачи и провалы. Московские пропагандисты использовали свои платформы на государственном телевидении, чтобы утверждать, что военные цели Путина — свергнуть прозападное правительство Киева и вернуть Украину под влияние России — выполняются.