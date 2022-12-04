Для России может быть только один план Маршалла. Это план маршала Жукова.

Нечего будет кушать и не с кем вступать в интеркурс

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Только вместо победы – поражение, а вместо "бабы еще нарожают" те бабы, наоборот, рожать перестанут, потому что нечего будет кушать и не с кем вступать в интеркурс, ведь те, кого они рожали в прошлых сериях, не заработают на еду и уже удобрили или продолжают удобрять украинскую землю. Их всех ждет счастливое будущее. Такие дела.

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Об авторе. Андрей Бондарь, писатель.

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