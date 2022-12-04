Для России может быть только план маршала Жукова
Вместо победы – поражение, а вместо "бабы еще нарожают" те бабы, наоборот, рожать перестанут
Для России может быть только один план Маршалла. Это план маршала Жукова.
Нечего будет кушать и не с кем вступать в интеркурс
Читайте также: Не ждите от россиян раскаяния
Только вместо победы – поражение, а вместо "бабы еще нарожают" те бабы, наоборот, рожать перестанут, потому что нечего будет кушать и не с кем вступать в интеркурс, ведь те, кого они рожали в прошлых сериях, не заработают на еду и уже удобрили или продолжают удобрять украинскую землю. Их всех ждет счастливое будущее. Такие дела.
Читайте также: Симоньян, Гаага и "враг у ворот"
Об авторе. Андрей Бондарь, писатель.
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.66
Покупка 39.66Продажа 40.35
-
EUR
Покупка 40.59Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное