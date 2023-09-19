Для России международное право является инструментом злоупотреблений, - посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич

Об этом сообщает Укринформ .

Посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич во время выступления в Международном суде ООН в Гааге заявил, что Россия ведет войну против Украины во имя ужасной лжи о том, что Украина якобы совершает геноцид против собственного народа.

"Россия ведет войну с моей страной во имя ужасной лжи о том, что Украина совершает геноцид против собственного народа. Эта ложь является поводом России для агрессии и завоевания. Россия не предоставила никаких достоверных доказательств. Она и не может. На самом деле Россия перевернула Конвенцию о геноциде". с ног на голову. Международное сообщество приняло Конвенцию о геноциде с целью защиты. Россия ссылается на Конвенцию о геноциде с целью уничтожения", - подчеркнул он.

Кориневич также подчеркнул, что Россия не считает международное право ограничением. По его словам, для России международное право является инструментом злоупотреблений. Он также отметил, что, в отличие от России, Украина относится с уважением к международному праву.

"Украина верит в разрешение споров мирным путем. Именно поэтому в момент наибольшей угрозы Украина обратилась к этому суду. Суд имеет широкую юрисдикцию по спорам, связанным с Конвенцией о геноциде. Отношение между этим спором и Конвенцией о геноциде является прямым. Россия обвинила Украину в геноциде. Она начала полномасштабное вторжение с целью прекращения геноцида. Другими словами, Россия злоупотребила и нарушила Конвенцию о геноциде, используя обвинения в геноциде как повод для полномасштабного вторжения. Но Россия не существует вне закона. Она должна быть привлечена к ответственности", – сказал Посол по особым поручениям МИД.

Суд проведет слушания по юрисдикции, и если суд признает, что имеет юрисдикцию и что иск полностью или частично приемлем, то следующим этапом будет рассмотрение дела по существу. В частности, 20 сентября 32 государства будут иметь слово в суде.

Украина подтвердила, что потребует репараций от РФ в Гааге. Об этом сообщает "Европейская правда".

Правительство Украины еще не определилось с суммой финансовых требований в РФ в рамках процесса по Конвенции о запрете геноцида, но есть решение о том, что это требование будет. Кориневич подтвердил эту информацию и подчеркнул, что Украина сознательно включила в выступления в Гааге упоминания о финансовых потерях Украины.

"Репарации будут важной составляющей нашего дела. Мы подчеркнули это суду – об этом говорил и я, как агент Украины, и другие представители (юридической команды, участвовавшей в процессе в Гааге)", – заявил он.

В речи на слушаниях в Международном суде Кориневич упомянул о потерях Украины в сумме, которая на лето 2023 оценивалась в сотни миллиардов: "Всемирный банк подсчитал, что на восстановление ущерба, который Россия нанесла Украине, понадобится 411 миллиардов долларов".

Однако на брифинге он подчеркнул, что решений по сумме претензий пока нет. "Вопросы относительно суммы и другой конкретики (претензий Украины к РФ) мы будем решать впоследствии", - пояснил посол.