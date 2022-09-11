Об этом пишет "Украинская правда".

Как говорится в сообщении, Госдеп колеблется с признанием России "государством-спонсором терроризма", поскольку РФ – крупное ядерное государство и прекращение дипломатических отношений с ним является геополитическим сотрясением, что может иметь разные, в том числе непредсказуемые последствия.

"Из озвученных Белых домом: это может серьезно повлиять на способность оказывать помощь в регионах Украины; это может заставить критически важных гуманитарных экспортеров отказаться от содействия экспорту продовольствия; беспокойство по поводу возможного непреднамеренного наказания союзников", - пишет УП.

Однако санкционная группа Ермака-Макфола отметила, что она с уважением относится к опасениям, но не разделяет их полностью.

"Да, оккупированная территория Украины является украинской, поэтому даже временное пребывание там российских войск не является основанием распространять на соответствующей территории ограничение статуса государства-спонсора терроризма; на экспорт продовольствия статус повлияет только в части соглашений с государством РФ... вторичные санкции являются "дополнительными" "частью сложного "конструктора" государства-спонсора терроризма, то есть их накладывают индивидуально – однако действительно, сотрудничество станет основанием; впрочем, это может наоборот подтолкнуть "нейтральные" страны, продолжающие торговать с РФ, сделать выбор в пользу коалиции", - пишет УП .

Как отмечается, существует мнение, что это все равно не заставит РФ прекратить войну, и наоборот подтолкнет к пропасти, ведь агрессору тогда нечего будет терять.

"Однако, всех рисков предотвратить невозможно, так следует ли их бояться? Да и трудно представить, что же еще такого может сделать Россия, что она еще не делала, если якобы подтолкнуть ее к "пропасти одиночества"? Кроме того, статус "страна" -спонсор терроризма" можно пересмотреть и аннулировать, как это сделали недавно с Кубой", - говорится в сообщении.

"Во-первых, это справедливо, а потому важно для граждан Украины и наших искренних союзников. Во-вторых, это будет иметь желаемые последствия для РФ, а именно: усиление санкций, экономическую, финансовую и дипломатическую изоляцию России, а значит экономический эффект. - третье, это усиливает переговорные позиции... В-четвертых, исторически Россия уже где-то сотню лет как де-факто государство-террорист, и Украина, да и весь мир, давно страдают и из-за этого, и из-за нежелания это признать – поэтому пора закрепить диагноз "Россия-страна террорист" и установить справедливость, и в конце концов, с точки зрения публичной коммуникации, немногие в мире захотят публично поддерживать государство из логического ряда "Северная Корея, Сирия, Иран…", - говорится в сообщении.

Россия с таким статусом превратится в изгнанника на всех основных международных площадках, большинство государств мира не будут желать иметь дело с ней из-за риска усложнения отношений с США.

"Для России это будет окончательным превращением в Северную Корею, только обширную и без чучхе ( северокорейская идеология , - ред.)", - говорится в сообщении.

Справка

Санкционная группа Ермака-Макфола – международная рабочая группа независимых экспертов по санкциям в отношении России, которую создали по инициативе Владимира Зеленского. Ее возглавил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI) Майкл Макфол. Рабочая группа Ермака-Макфола разрабатывает перечень документов, стратегий и дорожных карт, содержащих планы и рекомендации по внедрению санкций против России и Беларуси, а также мониторинг их эффективности.

Только каждый 20-й российский ракетный удар нанесен по военному объекту, остальные 19 – попадание в жилые дома, школы, университеты и больницы.

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