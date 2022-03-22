"Для РФ вы расходный материал, мы же считаем вас украинцами": Резников призвал жителей ОРДЛО избегать мобилизации, переходить на сторону ВСУ или сдаваться

Об этом говорится в обращении Резникова к жителям Донецка, Луганска, Макеевки, Горловки, Енакиево, Алчевска, Червоного Луча, Краснодона и других городов нашего Донбасса.

Алексей Резников напомнил жителям ОРДЛО о том, что через три недели эскалации в их городах уже сотни убитых обычных людей, которых "забрали с заводов и шахт, вручили автомат и бросили под пули".

"Мы знаем, и вы знаете, что масштабы насильственной мобилизации увеличиваются. Мобилизированные из "ДНР" и "ЛНР" не входят в статистику потерь российской армии, потому что для Москвы вы только расходный материал. Для них вас нет. Вскоре количество убитых жителей ОРДЛО уйдет" на тысячи "Защитники" из России ныне уничтожают Мариуполь. В прямом смысле. Все город. Россияне уже стерли с лица земли Волноваху и ряд других городов. Большие разрушения на Луганщине. Московские орды "освобождают" регион от школ, больниц, дорог, предприятий "Освобождают" Донецкую и Луганскую области от дончан и луганчан. Их вполне устроит, если вместо цветущего украинского Донбасса останется неживая пустыня. А вас это устроит?" – заметил министр.

В то же время он подчеркнул, что Киев по-прежнему считаем жителей ОРДЛО гражданами Украины, и напомнил, что тем, кто не совершал преступления, ничего не угрожает.

Резников перечислил возможные варианты действий для тех жителей временно оккупированных территорий, которым грозит принудительная мобилизация:

"Пытайтесь любым способом уклониться от насильственной мобилизации. Это сохранит вам жизнь.

Если вас все равно забрали в российские войска, старайтесь как можно быстрее перейти на сторону украинской армии.

Все, кто уже сдал оружие – в безопасности. Мы разберемся со всеми формальностями. Главное – избежать непоправимого и сохранить жизнь.

Если вы совершили злодеяние, но хотите спастись – бегите. Или сдайтесь. Только очень быстро».

Министр подчеркнул, что раскаяние тех, кто совершал преступления, будет учтено. Если такие люди сдадутся в плен с техникой или помогут взять в плен российского офицера, они смогут рассчитывать на смягчение наказания.

"Те, кто совершил преступления, после отбывания наказания будут иметь возможность вернуться к нормальной жизни. Нам потребуются рабочие руки для восстановления Донбасса после очищения его от оккупантов. А вы сами нужны своим семьям, своим близким. Это ваш шанс", – добавил. министр.

Резников также призвал матерей, жен и подруг тех, кто может попасть в руки русских захватчиков, хоронить своих близких и укрывать от беды, не слушая русской пропаганды.

"Украина обеспечит мир и благополучие всех наших регионов, которые ныне мучает война. Вместе мы сделаем это быстрее. Помните, время идет. После зверств россии в Мариуполе, Харькове, Сумах, Чернигове наши воины настроены выжечь всех интервентов и их пособий накаленным железом" . Не окажется среди них. Не ошибитесь", – подчеркнул Резников.



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