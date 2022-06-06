Для РФ свобода слова – чистый яд. Подоляк рассказал о погибших журналистах
Из-за полномасштабной войны России против Украины погибли уже 32 журналиста
Об этом сообщил в Twitter советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
Некоторых журналистов россияне расстреливали с особой жестокостью, подчеркнул Подоляк.
Для современной России свобода слова является "чистым ядом", - сказал советник главы ОПУ.
По словам Подоляка, российская сторона искренне ненавидит настоящую журналистику, ведь она мешает пропаганде промывать людям мозги ложью.
Читайте также: День журналиста 2022: бойцы двух фронтов
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.13
Покупка 34.13Продажа 35.18
-
EUR
Покупка 36.1Продажа 37.53
- Актуальное
- Важное