Для РФ свобода слова – чистый яд. Подоляк рассказал о погибших журналистах

Об этом сообщил в Twitter советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Некоторых журналистов россияне расстреливали с особой жестокостью, подчеркнул Подоляк.

Для современной России свобода слова является "чистым ядом", - сказал советник главы ОПУ.

По словам Подоляка, российская сторона искренне ненавидит настоящую журналистику, ведь она мешает пропаганде промывать людям мозги ложью.

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