Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

"Российская информационная реакция на захват Бахмута пока сосредоточена на соревновании за ответственность за победу, а не на обсуждении сложившейся военной ситуации", - говорится в сообщении.

Гиперфокус на заявлениях о победе в Бахмуте отвлекает внимание от нестабильной военной ситуации для России в городе и вокруг него, подчеркивая влияние основателя Вагнера Евгения Пригожина на российское информационное пространство.

Читайте также: Бахмут не захвачен Россией, - Зеленский

"Российская военная ситуация в Бахмуте особенно уязвима, поскольку российские наступательные усилия в этом районе, вероятно, достигли кульминации, что дало украинским силам возможность начать дальнейшие контратаки на уже ослабленные фланги города", - говорят аналитики.

Выход вагнеровцев из города также, вероятно, приведет к тому, что российское МО укомплектует оборонные линии плохо обученными и обеспеченными подразделениями, подобными отступившим со своих позиций, защищаясь от украинских контратак в мае, считают в Институте.

Читайте также: ЧВК Вагнера наступать в Бахмуте уже не может, - боец ВСУ Иевлев

Российское информационное пространство в большинстве своем игнорирует эти уязвимости.

В ISW напомнили, что ранее российский ультранационалист Игорь Гиркин жаловался, что российская сосредоточенность на захвате Бахмута была "стратегической неудачей", приведшей к "ненужной и пирровой победе". Гиркин критиковал Пригожина, Шойгу и Герасимова за затягивание попыток взятия Бахмута и отвлечение от подготовки к обороне от предстоящего контрнаступления украинских войск.

Читайте также: Бахмут превратился в ловушку для врага, - Згурец об управлении высот города Силами обороны