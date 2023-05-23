Для РФ ситуация в Бахмуте особенно уязвима, - ISW
В России почти не рассказывают о ситуации в Бахмуте, а празднуют так называемую победу и преувеличивают значение захвата города на фоне уязвимости военной ситуации для российских сил
Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.
"Российская информационная реакция на захват Бахмута пока сосредоточена на соревновании за ответственность за победу, а не на обсуждении сложившейся военной ситуации", - говорится в сообщении.
Гиперфокус на заявлениях о победе в Бахмуте отвлекает внимание от нестабильной военной ситуации для России в городе и вокруг него, подчеркивая влияние основателя Вагнера Евгения Пригожина на российское информационное пространство.
Читайте также: Бахмут не захвачен Россией, - Зеленский
"Российская военная ситуация в Бахмуте особенно уязвима, поскольку российские наступательные усилия в этом районе, вероятно, достигли кульминации, что дало украинским силам возможность начать дальнейшие контратаки на уже ослабленные фланги города", - говорят аналитики.
Выход вагнеровцев из города также, вероятно, приведет к тому, что российское МО укомплектует оборонные линии плохо обученными и обеспеченными подразделениями, подобными отступившим со своих позиций, защищаясь от украинских контратак в мае, считают в Институте.
Читайте также: ЧВК Вагнера наступать в Бахмуте уже не может, - боец ВСУ Иевлев
Российское информационное пространство в большинстве своем игнорирует эти уязвимости.
В ISW напомнили, что ранее российский ультранационалист Игорь Гиркин жаловался, что российская сосредоточенность на захвате Бахмута была "стратегической неудачей", приведшей к "ненужной и пирровой победе". Гиркин критиковал Пригожина, Шойгу и Герасимова за затягивание попыток взятия Бахмута и отвлечение от подготовки к обороне от предстоящего контрнаступления украинских войск.
Читайте также: Бахмут превратился в ловушку для врага, - Згурец об управлении высот города Силами обороны
- Напомним, 20 мая главарь российского ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обнародовал видео с заявлением о якобы полной оккупации россиянами украинского города Бахмут. На что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ответила, что в Бахмуте тяжелые бои, а ситуация критическая. Вместе с тем наши войска держат оборону в районе "Самолет".
- В вечернем (20 мая) и утреннем (21 мая) сводках Генштаба речь шла о продолжающихся боях за город. Минобороны РФ заявило о взятии города в полночь 21 мая.
- 21 мая заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Вооруженные Силы Украины взяли Бахмут в полуокружение, что дает возможность уничтожать россиян – врага в подконтрольной части города приходится обороняться. В тот же день командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский сказал, что украинские воины продвигаются по флангам в пригороде Бахмута и фактически приближаются к взятию города в тактическое окружение. А спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркнул: украинские защитники в воскресенье продвинулись на около 200 метров на некоторых участках возле Бахмута. Кроме того, они продолжают удерживать юго-западный участок города.
- 22 мая представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил что ВСУ за сутки смогли еще больше продвинуться под Бахмутом - на расстояние от 200 до 400 метров.
- Утром 23 мая Генштаб ВСУ отчитывался, что на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. А бои за город Бахмут продолжаются.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.08
Покупка 37.08Продажа 37.62
-
EUR
Покупка 40.11Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное