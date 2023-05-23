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Для рейда в Белгородскую область добровольцы выбрали местность тактически и географически грамотно, - Згурец

23 мая, 2023 вторник
10:31
Война с Россией

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что сейчас добровольческие подразделения россиян действуют в том участке, где в свое время, вероятно, могла готовиться к наступлению армия РФ

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

Военный эксперт прокомментировал техническую оснастку, с которой совершили рейд российские добровольцы 22 мая на территорию Белгородской области: "Когда мы говорим об образцах военной техники, то там участвовали два танка, один БТР и девять бронированных машин. То есть эта техника была на оснащении или легиону "Свобода России", или военному формированию "Российский добровольческий корпус", которые и совершали рейд в РФ и освобождали свою территорию от режима Путина".

Сергей Згурец напомнил тезис польского генерала Блащака о том, что Россия может создать наступательные действия, используя территорию между Сумской и Харьковской областями.

"Крайне интересны места, где проводились эти рейдовые действия. Парадоксально, что сейчас добровольческие подразделения россиян действуют в том участке, где в свое время вероятно могли готовиться к наступлению российские войска. Добровольцы прошли "зубы дракона", которые их не остановили. плацдарма, который ограничивается двумя реками, что затрудняет тем же россиянам вытеснение этих добровольческих подразделений: эти реки образуют треугольник, который не просто пересечь.Можем говорить, что плацдарм выбран очень интересно.Если бы рейдовые действия продолжились, то врагам приходилось бы находить достаточно много сил чтобы выбивать добровольческие батальоны. На самом деле место выбрано тактически грамотно. Надеюсь, что рейдовые действия будут продолжаться еще некоторое время и наберут больших масштабов, чем до этого", - сказал Згурец.




 

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