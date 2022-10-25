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Для ремонта пассажирских самолетов в РФ предлагают использовать пиратские запчасти

25 октября, 2022 вторник
23:54
Экономика

Минтранс РФ из-за санкций готовится разрешить ремонт гражданских самолетов иностранного производства с использованием неоригинальных запчастей

Ведомство уже подготовило проект постановления правительства, передает РБК.

В документе говорится, что в условиях санкций возникают значительные затруднения в поставке оригинальных комплектующих для самолетов.

Также отмечается, что в некоторых странах налажено производство неоригинальных компонентов, одобренных к использованию американскими и европейскими властями. В проекте постановления предлагается разрешить устанавливать такие запчасти на самолеты в России.

  • Напомним, что против авиаотрасли в России введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.
  • Минтранс РФ должен признать, что авиарынок России в этом году ожидает падение пассажиропотока еще на 20% от уровня кризисного 2021 года, а по сравнению с "золотым" 2019-м - более чем на 30%.
  • 14 сентября ICAO поставила России "красный флажок", указывающий на серьезные проблемы в области безопасности полетов гражданской авиации.
  • 1 октября Россию не переизбрали членом управляющего совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН, а 4 октября ее окончательно выбросили из руководящих органов этой наиболее авторитетной структуры в отрасли.

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Россия
санкции против России
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