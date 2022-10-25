Для ремонта пассажирских самолетов в РФ предлагают использовать пиратские запчасти
Минтранс РФ из-за санкций готовится разрешить ремонт гражданских самолетов иностранного производства с использованием неоригинальных запчастей
Ведомство уже подготовило проект постановления правительства, передает РБК.
В документе говорится, что в условиях санкций возникают значительные затруднения в поставке оригинальных комплектующих для самолетов.
Также отмечается, что в некоторых странах налажено производство неоригинальных компонентов, одобренных к использованию американскими и европейскими властями. В проекте постановления предлагается разрешить устанавливать такие запчасти на самолеты в России.
- Напомним, что против авиаотрасли в России введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.
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