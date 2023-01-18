Об этом сообщили в НАЭК "Энергоатом".

Пресс-служба проинформировала, что россияне целенаправленно пытаются превратить ЗАЭС в военную базу, минуя территорию вокруг.

Так, понадобится минимум два месяца, чтобы спецназначенцы смогли провести разминирование и специалисты Энергоатома проверили состояние оборудования и сооружений ЗАЭС и прилегающей территории.

Отмечается, что захватчики не могут запустить даже один энергоблок станции из-за повреждений линии электропередачи. Также украинский персонал отказывается от сотрудничества с оккупантами, а у российских специалистов нет достаточной квалификации для полноценной работы электростанции.

Из-за простой Запорожской атомной станции и остановки всех ее энергоблоков происходит постоянная постепенная деградация систем и оборудования. Ведь не соблюдается необходимый температурный режим их работы, а блоки находятся в холодном нерабочем состоянии. Станция не производит электроэнергию, а только потребляет ее из украинской энергосистемы (около 100 МВт на собственные нужды)", - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, российские войска начали размещаться в подвалах многоэтажек оккупированного Энергодара в Запорожской области – они там живут и делают склады с провизией и боеприпасами.

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