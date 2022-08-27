Об этом 27 августа сообщило министерство обороны Великобритании.

Всего Великобритания предоставит Украине шесть таких беспилотников. Три из них передадут напрямую из составов министерства. Еще три – докупят у производителя.

Эти аппараты предназначены для очистки водоемов от мин. Эффективнее всего они работают в мелководных прибрежных условиях и на глубине до 100 м. Именно на таком расстоянии они могут обнаруживать, локализовать и идентифицировать мины с помощью датчиков.

В ближайшие месяцы десятки военных будут проходить трехнедельный курс по использованию этих беспилотников. Проводить обучение группа специалистов Королевского военно-морского флота вместе с 6-м флотом ВМС США. Королевский флот уже учит украинских бойцов управлять кораблями класса Sandown Minehunter.

Такое решение министерство обороны Великобритании приняло из соображений, что Россия не имеет права использовать продовольственные товары как оружие против Украины и блокировать порты.

"Нельзя допустить успеха циничных попыток России выкупить мировые запасы продовольствия", – отмечает министр обороны Британии.

Таким образом, Британия выражает свою поддержку Украине.

"Этот тренинг является еще одним мощным доказательством постоянной преданности Великобритании Украине в ее борьбе за защиту своей страны и отпор российской агрессии", – подчеркивает старший офицер Королевского флота Адмирал сэр Бен Ки.

26 августа стало известно, что Италия присоединится к программе обновления украинских земель. В пакет помощи вошли 2 млн. евро на разминирование территорий.