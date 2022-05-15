Об этом заявил Прокурор Карим Хан в интервью французскому изданию "Le Monde".

"В Украине прежде всего нужно найти факты и установить правду", - заявил он.

По его словам, это самое большое количество следователей, которых когда-либо натправлял МКС.

"На следующей неделе в Украину отправят 42 следователя. Это самое большое развертывание, которое когда-либо проводилось моим офисом. Тридцать из них были откомандированы правительством Нидерландов, включая судебных экспертов и аналитиков", - подчеркнул Карим Хан.

Карим Хан также сообщил, что необходимо, прежде всего, исследовать факты и установить истину и подчеркнул, что рад сотрудничать с украинскими властями. Также прокурор напомнил, что Польша, Литва и Украина создали общую группу по расследованию военных преступлений РФ.

Напомним, ранее в Киеве начался суд над первым российским военным за убийство украинца. Сержант Вадим Шишмарин обвиняется в нарушении законов и обычаев войны и умышленном убийстве.

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