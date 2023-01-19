Для расследования падения вертолета в Броварах нужно не менее года, - украинский авиатор Хазан
Украинский авиатор Геннадий Хазан убежден, что первые результаты расследования падения вертолета в Броварах следует ожидать через год
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Для того, чтобы получить первые результаты расследования трагедии, которая произошла в Броварах, нужно минимум год. Через несколько месяцев мы получим предварительный анализ этого расследования. Это будут результаты исследования всех документов, связанных с техническим состоянием, обслуживанием вертолета и налетом экипажа", – объяснил Хазан.
Авиатор подчеркнул, что в настоящее время остаются малоизвестными многие детали падения вертолета в Броварах
"Конечный результат расследования падения вертолета мы ожидаем через год. Поскольку это огромный объем работы, который должен состояться. Сейчас нам неизвестно о задании плана полета, который был представлен. Многие детали остаются неизвестными. Есть ящики и соответствующие службы будут их тоже исследовать. Поэтому ожидать быстрых результатов расследования не нужно", - добавил он.
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