Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Для того, чтобы получить первые результаты расследования трагедии, которая произошла в Броварах, нужно минимум год. Через несколько месяцев мы получим предварительный анализ этого расследования. Это будут результаты исследования всех документов, связанных с техническим состоянием, обслуживанием вертолета и налетом экипажа", – объяснил Хазан.

Авиатор подчеркнул, что в настоящее время остаются малоизвестными многие детали падения вертолета в Броварах

"Конечный результат расследования падения вертолета мы ожидаем через год. Поскольку это огромный объем работы, который должен состояться. Сейчас нам неизвестно о задании плана полета, который был представлен. Многие детали остаются неизвестными. Есть ящики и соответствующие службы будут их тоже исследовать. Поэтому ожидать быстрых результатов расследования не нужно", - добавил он.

В среду, 18 января, вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, после трагедии идентифицировали 14 погибших, среди которых - руководство Министерства внутренних дел Украины

Ряд стран выразили соболезнования украинскому народу из-за трагедии с вертолетом в Броварах, в которой погибло руководство МВД и дети

По состоянию на 19 января в больницах остаются 16 человек, в том числе шестеро детей , пострадавших в результате падения вертолета в Броварах 18 января

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