Об этом пишет The Times.



"Запуски ракет с глубины 50 метров под поверхностью трудно заметить даже с помощью спутников, но военно-морские эксперты утверждают, что подлодки класса Палтус регулярно загружали ракеты и боеголовки большой дальности в российских портах, прежде чем снова исчезнуть под водой", - сообщает газета .



Военно-морские эксперты Саттон и Питте считают, что есть веские основания утверждать о ракетных запусках с субмарин по целям в украинском тылу из-за наличия данных в открытых источниках информации о загрузке ракет "Калибр" и боеголовок на российские подводные в военно-морских портах.



Саттон, в частности, сказал, что "незадолго до вторжения мы видели из открытых данных, как на борт субмарин загружали ракеты. Загрузки ракет продолжались и после начала вторжения".

Подлодки класса Палтус способны запускать ракеты типа "Калибр" из торпедных аппаратов. Эти ракеты могут лететь до целей на расстоянии до 2500 километров, то есть с Черного моря могут достичь всех украинских регионов.

Кроме того, Саттон добавил, что российские военные корабли начали вести себя более осторожно вдоль украинского побережья, чтобы не попасть в зону действия противокорабельных ракет украинских сил.

Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен 13 апреля украинскими ракетами из комплекса "Нептун".

Вечером 14 апреля стало известно, что крейсер утонул .

16 апреля в Пентагоне подтвердили, что ракеты "Нептун" поразили российский военный корабль "Москва", прежде чем он затонул.

21 апреля по сообщениям ОК Юг, на месте затопления крейсера "Москва" россияне производили поисковые работы.

21 апреля журналисты программы "Схемы" обнародовали рассказ матери уцелевшего моряка из флагмана ЧФ. Сын рассказал ей, что знает о 40 погибших.

Минобороны Украины внесло затонувший крейсер "Москва" в список подводного культурного наследия Украины.

21 апреля в минобороны России заявили , что на крейсере "Москва", пораженном украинскими ракетами "Нептун", погиб всего один член экипажа



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