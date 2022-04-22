Для ракетных ударов по Украине Россия использует подлодки, - The Times
Россия применяет по меньшей мере четыре подводные лодки для атак ракетами "Калибр" целей на территории Украины
Об этом пишет The Times.
"Запуски ракет с глубины 50 метров под поверхностью трудно заметить даже с помощью спутников, но военно-морские эксперты утверждают, что подлодки класса Палтус регулярно загружали ракеты и боеголовки большой дальности в российских портах, прежде чем снова исчезнуть под водой", - сообщает газета .
Военно-морские эксперты Саттон и Питте считают, что есть веские основания утверждать о ракетных запусках с субмарин по целям в украинском тылу из-за наличия данных в открытых источниках информации о загрузке ракет "Калибр" и боеголовок на российские подводные в военно-морских портах.
Саттон, в частности, сказал, что "незадолго до вторжения мы видели из открытых данных, как на борт субмарин загружали ракеты. Загрузки ракет продолжались и после начала вторжения".
Подлодки класса Палтус способны запускать ракеты типа "Калибр" из торпедных аппаратов. Эти ракеты могут лететь до целей на расстоянии до 2500 километров, то есть с Черного моря могут достичь всех украинских регионов.
Кроме того, Саттон добавил, что российские военные корабли начали вести себя более осторожно вдоль украинского побережья, чтобы не попасть в зону действия противокорабельных ракет украинских сил.
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