Для Путина взять Мариуполь – вопрос жизни или смерти, - Прозапас

Военный рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.



"Худшее, что произошло - оккупация южной части Запорожской области. Мы потеряли несколько районных центров, в частности Мелитополь, Бердянск. Второе - Запорожье под вражескими обстрелами. Сегодня утром было несколько поражений военных объектов, к сожалению, есть погибшие", - отметил Валерий Прозапас. .



Военный подчеркнул, что у Запорожья достаточно сил и средств для того, чтобы обороняться и не пустить в областной центр российских оккупантов.



"Наши военные подразделения и подразделения ТерОбороны постоянно дают прикурить оккупанту. Россияне себя на тех рубежах безопасно не чувствуют. Постоянно есть артиллерийские поражения колонн агрессора. Что касается Мариуполя - город окружен. Для президента России Путина взять Мариуполь - вопрос жизни или смерти. Ему нужно показывать хоть какие-то победы. Пока нечеловеческими средствами агрессор достигает своей цели, ведь захватчики фактически уничтожили город", - добавил Прозапас.

Напомним, 16 марта оккупанты сбросили мощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого было 1000 человек.

18 марта из разрушенного театра вывели 130 человек. Спасатели из-под завалов Мариупольского драматического театра продолжают спасать людей. Информации о погибших нет, один человек травмирован.