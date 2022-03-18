Для Путина взять Мариуполь – вопрос жизни или смерти, - Прозапас
Депутат Запорожского городского совета, боец ВСУ Валерий Прозапас считает, что для президента России Владимира Путина взять Мариуполь – вопрос жизни или смерти
Военный рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.
"Худшее, что произошло - оккупация южной части Запорожской области. Мы потеряли несколько районных центров, в частности Мелитополь, Бердянск. Второе - Запорожье под вражескими обстрелами. Сегодня утром было несколько поражений военных объектов, к сожалению, есть погибшие", - отметил Валерий Прозапас. .
Военный подчеркнул, что у Запорожья достаточно сил и средств для того, чтобы обороняться и не пустить в областной центр российских оккупантов.
"Наши военные подразделения и подразделения ТерОбороны постоянно дают прикурить оккупанту. Россияне себя на тех рубежах безопасно не чувствуют. Постоянно есть артиллерийские поражения колонн агрессора. Что касается Мариуполя - город окружен. Для президента России Путина взять Мариуполь - вопрос жизни или смерти. Ему нужно показывать хоть какие-то победы. Пока нечеловеческими средствами агрессор достигает своей цели, ведь захватчики фактически уничтожили город", - добавил Прозапас.
- Напомним, 16 марта оккупанты сбросили мощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого было 1000 человек.
- 18 марта из разрушенного театра вывели 130 человек. Спасатели из-под завалов Мариупольского драматического театра продолжают спасать людей. Информации о погибших нет, один человек травмирован.
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