Для Путина вступление Швеции и Финляндии в НАТО – это капитуляция, - Климкин

Об этом Климкин написал в telegram .

"Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Для Путина это капитуляция. Он может сколько угодно говорить, что у него нет проблем с их присоединением, но он сам себе противоречит. Еще несколько месяцев назад Россия требовала вернуться к ситуации до 1997 года, т.е. до вступления в НАТО новых членов", – написал Климкин.

Он подчеркнул, что Путин хотел сделать НАТО слабее, а сделал сильнее.

"На Балтике и в Арктике Альянс теперь будет иметь гораздо лучшие позиции. Более того, Турция, пытающаяся выдвигать условия для вступления новых членов, в результате торга, вероятно, получит новейшие американские самолеты F-35, которые ей не давали из-за покупки российских систем ПВО. То есть Турция тоже станет сильнее. Путин проиграл на обоих флангах - северном и южном. И "спасти лицо" разговорами о согласии на вступление Финляндии и Швеции тут никак не получится", - констатировал Климкин.

В среду, 18 мая, Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.

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