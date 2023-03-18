Для Путина удержание контроля над Крымом является вопросом сохранения своей жизни, - Чубаров

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Многие, кто из экспертов уже одинаково отреагировали по поводу визита Путина в Крым, называя, что "существо, которое отдаленно похоже на Путина, появилось в Севастополе при сопровождении местного гауляйтера Разважаева". Действительно, мы не знаем, это двойник, или он сам прибыл, но понятно, зачем это осуществляется. До последнего предполагалось, что Путин будет участвовать в каких-то мероприятиях в режиме видеосвязи, но мне кажется, что после вчерашнего ордера международного уголовного суда на арест Путина он должен был выйти на публику ", - отметил глава меджлиса крымскотатарского народа.

Рефат Чубаров отметил, что вся идеология и влияние Путина построены на возвращении сакральных земель, и началось с Крыма как возвращение территории. То есть вся российско-украинская война построена на тех ложных посылах .

"Путин понимает, что содержание контроля над Крымом является вопросом сохранения своей жизни. И как только начнется освобождение Крыма или когда ВСУ приблизятся к административной границе, а освобождение будет неотвратимым, тогда начнутся дезинтеграционные процессы в самой России. И для Путина потеря Крыма – это уже окончательная катастрофа, но он все еще пытается спасти ситуацию, однако это уже невозможно. И это очень большой вызов перед Российской Федерацией. Кроме того, мы не все можем предположить, что потом произойдет с этим государством", - подытожил Чубаров.