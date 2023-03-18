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Для Путина удержание контроля над Крымом является вопросом сохранения своей жизни, - Чубаров

18 мартa, 2023 суббота
20:16
война с Россией

Рефат Чубаров, глава меджлиса крымскотатарского народа, считает, что вся идеология и влияние Путина построены на ложных посылах в возвращении сакральных земель, и началось это с Крыма

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Многие, кто из экспертов уже одинаково отреагировали по поводу визита Путина в Крым, называя, что "существо, которое отдаленно похоже на Путина, появилось в Севастополе при сопровождении местного гауляйтера Разважаева". Действительно, мы не знаем, это двойник, или он сам прибыл, но понятно, зачем это осуществляется. До последнего предполагалось, что Путин будет участвовать в каких-то мероприятиях в режиме видеосвязи, но мне кажется, что после вчерашнего ордера международного уголовного суда на арест Путина он должен был выйти на публику ", - отметил глава меджлиса крымскотатарского народа.

Рефат Чубаров отметил, что вся идеология и влияние Путина построены на возвращении сакральных земель, и началось с Крыма как возвращение территории. То есть вся российско-украинская война построена на тех ложных посылах .

"Путин понимает, что содержание контроля над Крымом является вопросом сохранения своей жизни. И как только начнется освобождение Крыма или когда ВСУ приблизятся к административной границе, а освобождение будет неотвратимым, тогда начнутся дезинтеграционные процессы в самой России. И для Путина потеря Крыма – это уже окончательная катастрофа, но он все еще пытается спасти ситуацию, однако это уже невозможно. И это очень большой вызов перед Российской Федерацией. Кроме того, мы не все можем предположить, что потом произойдет с этим государством", - подытожил Чубаров.

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