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Для Путина приближается перспектива выглядеть дураком и неудачником в глазах многих россиян, - полковник Грант

31 декабря, 2022 суббота
20:10
война с Россией

Британский военный эксперт, полковник запаса армии Его Королевского Величества короля Карла III Глен Грант отметил, что заявления Путина ни к чему не привели, поэтому он начинает выглядеть слабым

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Путин делал заявления о том, что будет делать большая российская армия, что будет делать он, но из этого ничего не вышло. Поэтому он начинает выглядеть слабым, а чем больше он выглядит слабым, тем больше риск для его жизни. Соответственно ему кончено нужна какая-то победа, чтобы иметь возможность сказать: "Посмотрите, чего я достиг". Однако, посмотрим на карту глазами россиян: Россия все еще контролирует огромные территории, захваченные после 24 февраля. Да, она потеряла часть на севере, она потеряла Херсон , но все еще контролирует многое другое - Мариуполь, Мелитополь, а также территории на юге Россия фактически удерживает бывшую зону АТО, и еще добавились территории на севере. Так что Путин на самом деле имеет много успехов, о которых можно говорить, но ему нужно больше успеха в политическом плане. Бахмут – это то место, где он пытается это сделать, и ПИК Вагнер является его инструментом для того, чтобы попытаться прорваться туда", – прокомментировал военный эксперт.

Глен Грант отметил, что российские бойцы недостаточно качественные в военном плане, у них нет офицеров, у них нет командования и надлежащего контроля, у них нет подготовки, и поэтому они просто пушечное мясо, которое бросают на амбразуру, но это не срабатывает.

"Стоит отметить, что нам таки везет. У нас нигде не закончились боеприпасы, что является хорошим признаком, хотя это продолжается по состоянию на сегодня, потому что всегда есть проблема завтрашнего и послезавтрашнего дня. Мы должны продолжать упорно работать с нашими союзниками, чтобы они продолжали производить боеприпасы, потому что именно боеприпасы могут закончиться как у нас, так и у них. Итак, переживаем сложный период, но он не менее сложен и для Путина, ведь к нему приближается перспектива выглядеть дураком и неудачником в глазах многих россиян", - подытожил Грант. 

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Украина
Россия
Владимир Путин
Мариуполь
Мелитополь
Херсон
военные силы Украины
оккупированные территории
АТО
Бахмут
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