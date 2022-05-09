Для Путина победа "Азова" в Мариуполе будет означать окончательное поражение в этой войне, - генерал-майор СБУ Ягун
Генерал-майор СБУ Виктор Ягун убежден, оккупантам очень больно осознавать, что тот "Азов", против которого они воюют в Мариуполе, "реинкарнация" других подразделений "Азова", которые защищают Родину в разных городах Украины
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Путин начал эту войну из-за "азовцев", всеми путями с 2014 года Россия предприняла множество мер, чтобы дискредитировать "Азов" в мире, чтобы он был признан экстремистской организацией. Поэтому для Путина понимание, что он не победил "Азов" означает окончательное поражение в этой войне", – добавил Ягун.
Также генерал-майор отметил, что, вероятно, Россия использует против воинов “Азова” аналог ядовитого газа, который был использован во время трагедии "Норд-Оста" – террористического акта в Москве в 2002 году.
"Боюсь ошибиться, но вероятно, это будет что-то похожее на усыпляющий и слезоточивый газ. Понимаю, что будет много погибших, но это единственный путь для России привезти Путину на тарелке те головы, которых он требует", – сказал Ягун.
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