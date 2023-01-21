Ракетный террор, устроенный Россией по отношению к мирному украинскому населению, указывает, что в Кремле уже не верят в то, что способны победить на поле боя. А в ближайшее время у Путина могут закончиться гробы для его погибшего в Украине воинства. Количественные потери российских военных террористов вскоре переткнут отметку в 120 тысяч. Это означает, что "болтливым головам" на российском пропагандистском телевидении все труднее будет рассказывать о том, что их так называемая "спецоперация" проходит успешно и все идет четко по плану.

Если у Путина нет умственных расстройств, которые Москве удавалось скрывать от россиян и мирового сообщества, то возникает вопрос, как он мог так опрометчиво недооценить силу Украины и переоценить силу российской армии.

Если у Путина нет умственных расстройств, которые Москве удавалось скрывать от россиян и мирового сообщества, то возникает вопрос, как он мог так опрометчиво недооценить силу Украины и переоценить силу российской армии.

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Масштаб ошибок и просчетов России невозможно объяснить, если Путин был должным образом проинформирован. Это всеобщая ошибка всех диктаторов, которые окружают себя подхалимами и все больше покупаются на собственную пропаганду и сфабрикованные ею мифы о своем величии. Это "величие" в 2023 году начнет вылезать для него боком. Путину неизбежно придется столкнуться с реальностью.

Когда СССР распался в 1991 году, все увидели, какой уязвимой оказалась вся его искусственно созданная государственная конструкция. А во время правления Путина Российская Федерация уже неоднократно демонстрировала, что она никак не дотягивает даже и до прежних "стандартов" Советского Союза. Сегодняшняя Россия – это одна большая "потемкинская деревня", где телевизионные пропагандисты все время пытаются выдавать желаемое за действительное.

Сейчас Путин оттягивает конец существования своего преступного режима, посылая на верную смерть все новых и новых, наскоро собранных со всей России солдат. Но никогда не было хорошим знаком, когда кто-то отдает приказ другим умереть, чтобы спасти свою власть.

Диктатор, прямо с религиозным фанатизмом, борется за реализацию своей идеи-фикс – уничтожение государственности Украины. В этом смысле его геополитическая одержимость Украиной очень похожа на бесноватость Гитлера зимой 1945 года, когда в начале конца нацистской Германии он из бункера отдавал приказы, что уже ничего не могли изменить. Путин также предпочитает отсиживаться в своем подземном бункере, но при этом его подчиненные пытаются предоставить ему информацию, которую он хочет от них услышать. И эта невероятная информация деформирует и без того искаженное видение картины мира.

Геополитическая одержимость Путина Украиной очень похожа на бесноватость Гитлера зимой 1945 года, когда в начале конца нацистской Германии он из бункера отдавал приказы, что уже ничего не могли изменить.

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Тоталитарный правитель до сих пор надеется, что он войдет в учебники истории, как непревзойденный стратег, сумевший вернуть России ее былое имперское "величие". Путин воображает себя лучшим государственным лидером за всю мировую историю. Хотя на самом деле все есть с погрешностью наоборот. Запуски ракет по украинским населенным пунктам превратили его в международного террориста. Хотя он очень боится покушений на свою жизнь, а жизнь других ни во что не ставит. И для достижения своих эфемерных имперских целей с легкостью использует необученных русских мобилизованных как пушечное мясо.

Сейчас для самодержавного царя наступает очень опасная ситуация. Путин сталкивается с рядом военных вызовов, которые почти невозможно преодолеть на этой стадии войны: плохое материально-техническое обеспечение, включая отсутствие боеприпасов, дефицит пищи и зимней одежды, низкий моральный дух войск, старший офицерский состав, постоянно погибающий на поле боя.

Путин сталкивается с рядом военных вызовов, которые почти невозможно преодолеть на этой стадии войны: плохое материально-техническое обеспечение, включая отсутствие боеприпасов, дефицит пищи и зимней одежды, низкий моральный дух войск, старший офицерский состав, постоянно погибающий на поле боя

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В то время, когда путинский противник, украинская армия относительно хорошо обеспечена, управляема, имеет четкое видение своих целей и с оружием, ракетами для пусковых установок HIMARS, реально изменяющими правила игры на фронтах. Единственное, что тормозит скорее окончание путинской войны, это отсутствие достаточного количества современных танков и самолетов, которые необходимы украинцам для наступательных операций.

Можно с уверенностью сказать, что 24 февраля 2022 года Путин не мог и подумать, что окажется в таком ужасном положении – изолированный, заброшенный, одинокий. После начала войны в Украине все для него выглядело совсем иначе, а теперь он вынужден, чтобы хоть как-то удержать ситуацию, убеждать россиян, что все хорошо и Россия близка к победе. Это великая ложь, в которую он сам не верит, но должна озвучиваться для внутреннего использования. Теперь у него есть два варианта: сдаться и вывести российские войска со всей территории Украины или попытаться использовать тактическое ядерное оружие, заранее зная, что ответом может стать уничтожение всей российской военной инфраструктуры, и не только.

Выбор у украинцев тоже очень невелик. Либо согласиться с утратой Украиной большой части своих территорий, и этим привлечь Кремль к новой российской агрессии, либо продолжать свою борьбу до истощения Российской Федерации и нашей победы. Считать, что каким-то образом можно договориться с Путиным о выводе войск РФ с территории Украины, нереально. Он геополитический маньяк, убежденный в том, что мир должен быть именно таким, каким он видится из своего кабинета в Кремле.

Считать, что каким-то образом можно договориться с Путиным о выводе войск РФ с территории Украины, нереально. Он геополитический маньяк, убежденный в том, что мир должен быть именно таким, каким он видится из своего кабинета в Кремле.

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Удивительно, что мир в большинстве своем наполнен умными, нормальными людьми, которые просто хотят иметь достойную жизнь и заботиться о своих семьях, родственниках, друзьях и соседях. Но почему-то в нем еще немало "лидеров" - сумасшедших, самовлюбленных, с непреодолимой манией величия, которых больше всего интересует собственное наследие.

Путин, как Гитлер, Сталин и Мао Цзэдун, постоянно подпитывается собственной "исключительностью" и голосами своих подхалимов, создавая "эхокамеру" идентичных голосов, никогда не предоставляющих реальных данных или честной информации. Большинство обществ, управляемых тиранами, зависящими от группы подхалимов, в конечном счете обречены, поскольку их граждане инфантилизуются к тому, что становятся эмоциональными калеками, которые не готовы сами что-то решать, даже если у них появилась бы такая возможность.

Беспрепятственное распространение лжи, которые окружение скармливает сумасшедшему диктатору, показывает – практически не существует никаких защитных барьеров против дезинформации, что подлизы подсовывают лицу, виновному в смертях сотен тысяч человек.

Первая мировая война началась в июле 1914 года. В середине ноября 1914 г. немецкий генеральный штаб и кайзер уже начали понимать, что Германия не сможет выиграть войну. Однако они не смогли найти способ ее прекратить. Поэтому это затянулось еще на четыре года и унесло миллионы человеческих жизней. Однако в этом случае ситуация несколько иная, если Москва не захочет сама прекращать войну, за нее это сделают другие после поражения России.

Все, что теперь делает Путин, очень напоминает изоляцию Гитлера от реальности, восходящее недоверие к своим генералам и личный контроль за военными операциями, когда фюрер решил, что является военным гением вроде Наполеона. И что из этого всего вышло – мы хорошо знаем

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Все, что теперь делает Путин, очень напоминает изоляцию Гитлера от реальности, восходящее недоверие к своим генералам и личный контроль за военными операциями, когда фюрер решил, что является военным гением вроде Наполеона. И что из всего этого вышло – мы хорошо знаем.

Бессмысленные решения стаи агрессивных психопатов, управляющих Россией с населением в 140 миллионов человек, ведут РФ к трагическому для нее результату – фрагментации на части. Украина борется и отстаивает свою независимость в страшной войне, чтобы никогда больше на нашей земле не повторялись Голодоморы, ГУЛАГи, преступления тайной полиции и массовые убийства ее населения.

Свободные люди не могут жить в московском рабстве. И после нашей победы для Украины станет очень важным вопрос вступления в НАТО. А это дало бы гарантию, что Российская Федерация или то, что после войны от нее может остаться, никогда больше не будет пытаться "освобождать" украинцев от самих себя, проводя кровавые войны под видом вымышленных мифических "специальных операций".

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Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

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