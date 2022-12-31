Американский дипломат и профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол прочитал публичную лекцию под названием "Причины и последствия вторжения Путина в Украину", где поделился своим мнением по поводу настоящей цели военной операции Кремля, а также возможными сценариями развития вооруженного конфликта, информирует BBC.

По его словам, официальная позиция российских властей о том, что вторжение в Украину – реакция Москвы на "агрессивную политику НАТО", является внутренне противоречивой и не выдерживает критики. Более того, до недавнего времени отношения России с НАТО даже не упоминались Москвой в проблемном ключе.

"Я присутствовал на всех встречах и при всех телефонных разговорах Обамы с Путиным и Медведевым. И я не помню ни одного случая, когда мы бы обсуждали проблему отношений России с НАТО", - заверил Макфол.

Истинные причины вторжения, считает профессор, кроются во внутренней политике Москвы. Демократические процессы, приведшие к смене власти в Грузии (2003 год) и Украине (2004), а позже – в Египте, Ливии и Сирии (2011) в Кремле считают результатом целенаправленных действий Вашингтона.

Проигрыш Виктора Януковича на президентских выборах в Украине руководящая верхушка РФ была воспринята в том же ключе. Для Кремля это стало последней каплей, поскольку, с точки зрения Владимира Путина, любая победа США приравнивается к проигрышу Москвы и притеснению российских интересов.

"Реальная угроза Путину – не расширение НАТО, а демократизация соседних стран", – уверен бывший посол. Демократический выбор Украины ставит под угрозу сразу два важнейших кремлевских нарратива: "отдельной украинской нации не существует" и "мы не такие, как они".

Однако как ввод войск в Афганистан стал "началом конца" для советской империи, так вторжение в Украину - начало конца России, уверен Макфол.

"Наша цель – помочь Украине победить, – резюмирует дипломат. – Это не только в интересах Украины, но и в интересах Европы, а также залог глобальной безопасности и торжеств демократических идей".

С 2012 по 2014 год (к аннексии Крыма) Макфол представлял в России интересы Вашингтона как посол, а до этого занимал должность специального помощника Барака Обамы по нацбезопасности. Его считают архитектором "политики перезагрузки" в отношениях Москвы и Вашингтона.

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