Для Путина настоящая угроза не расширения НАТО, а демократизация соседних стран, – экспосол США в РФ Макфол
Настоящие причины вторжения в Украину кроются во внутренней политике Москвы, которая больше всего боится демократических процессов в соседних странах
Американский дипломат и профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол прочитал публичную лекцию под названием "Причины и последствия вторжения Путина в Украину", где поделился своим мнением по поводу настоящей цели военной операции Кремля, а также возможными сценариями развития вооруженного конфликта, информирует BBC.
По его словам, официальная позиция российских властей о том, что вторжение в Украину – реакция Москвы на "агрессивную политику НАТО", является внутренне противоречивой и не выдерживает критики. Более того, до недавнего времени отношения России с НАТО даже не упоминались Москвой в проблемном ключе.
"Я присутствовал на всех встречах и при всех телефонных разговорах Обамы с Путиным и Медведевым. И я не помню ни одного случая, когда мы бы обсуждали проблему отношений России с НАТО", - заверил Макфол.
Истинные причины вторжения, считает профессор, кроются во внутренней политике Москвы. Демократические процессы, приведшие к смене власти в Грузии (2003 год) и Украине (2004), а позже – в Египте, Ливии и Сирии (2011) в Кремле считают результатом целенаправленных действий Вашингтона.
Проигрыш Виктора Януковича на президентских выборах в Украине руководящая верхушка РФ была воспринята в том же ключе. Для Кремля это стало последней каплей, поскольку, с точки зрения Владимира Путина, любая победа США приравнивается к проигрышу Москвы и притеснению российских интересов.
"Реальная угроза Путину – не расширение НАТО, а демократизация соседних стран", – уверен бывший посол. Демократический выбор Украины ставит под угрозу сразу два важнейших кремлевских нарратива: "отдельной украинской нации не существует" и "мы не такие, как они".
Однако как ввод войск в Афганистан стал "началом конца" для советской империи, так вторжение в Украину - начало конца России, уверен Макфол.
"Наша цель – помочь Украине победить, – резюмирует дипломат. – Это не только в интересах Украины, но и в интересах Европы, а также залог глобальной безопасности и торжеств демократических идей".
С 2012 по 2014 год (к аннексии Крыма) Макфол представлял в России интересы Вашингтона как посол, а до этого занимал должность специального помощника Барака Обамы по нацбезопасности. Его считают архитектором "политики перезагрузки" в отношениях Москвы и Вашингтона.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.76
-
EUR
Покупка 41.53Продажа 42.67
- Актуальное
- Важное