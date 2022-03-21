Для Путина главное - новые военные игрушки, чтобы ими пугать весь мир, - Огрызко
Министр иностранных дел Украины в 2007-2009 гг. Владимир Огрызко считает, что Путин сошел с ума на псевдо-российской истории
Такое мнение он высказал в эфире Espreso.TV.
“Для Путина главное - новые военные игрушки, чтобы этими игрушками пугать весь мир. Чтобы этот мир боялся даже подумать, что мы можем жить по-другому, чем уважать Россию, потому что она особенная и у нее какая-то особая миссия. Хотя страна находится на уровне маленького европейского государства по всем показателям, но это их совсем не останавливает. Им хорошо быть в этой неадекватной ситуации и чувствовать себя агрессивными, угрожать всему миру и в этом психотип россиян”, - объяснил Огрызко.
Дипломат добавил, что это не только считает Путин. Огрызко отметил, что Путин "является отражением того, что есть в российском обществе, и оно больное. Поэтому его нужно лечить".
“А лекарство может быть очень простым – это превращение этого общества в голодное общество. Когда оно станет чувствовать, что для того, чтобы купить килограмм сахара, нужно будет постоять несколько часов в очереди и его не получить, когда нужно будет купить гречневую крупу, а ее не будет потому, что нужно будет заплатить за коммунальные услуги, а не будет из чего. Тогда, через эту экономическую дубину, до этой массы совершенно неадекватного народа должно дойти, что за свои преступления нужно платить именно своими проблемами и тяготами своей жизни. Иначе до этой массы извращенных идеологически людей ничего не дойдет”, - добавил Огрызко.
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