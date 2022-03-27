Для Путина есть три ключевых города: Одесса, Севастополь и Киев, – нардеп Алексей Гончаренко

"Все же враг не оставляет попыток атаковать город, были попытки подойти на лодках в Одессу и сделать пробное десантирование, также были попытки такого десантирования с вертолета", – сказал он в эфире Espreso TV. Также нардеп добавил, что Одессу противнику не взять, но это не значит, что не будет подобных попыток.



Читайте также: "Мы будем биться до последнего клочка нашей земли и никогда не признаем Крым, или Херсон, или любой другой город не украинским": боец ВСУ о ситуации на Юге



Гончаренко отметил: если в начале нашей задачей было остановить врага, это удалось, так что нынешний этап - удерживая оборону, идти в контрнаступление на определенных направлениях. По его словам, это происходит успешно.

"Следующим шагом хотелось бы увидеть широкомасштабное контрнаступление. Однако здесь тоже нужно быть реалистами, потому что для этого необходим ряд позиций, которые, к сожалению, Украина сегодня не имеет. А именно - преимущество в воздухе", - сказал нардеп.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb