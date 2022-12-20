Для Путина 30 декабря будет символической точкой нового отсчета, потому что в этот день был создан СССР, - политолог Шлинчак
Виктор Шлинчак, руководитель правления Института мировой политики, считает, что 30 декабря Путин может заявить о создании нового Советского Союза вместе с Беларусью, возможно, и с другими странами
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Я думаю, что 30 декабря для Путина будет точкой ноль, с которой он начнет какой-то отсчет. Напомню, что 100 лет назад, как раз 30 декабря, было провозглашено о создании СССР. И зная, как бы это банально не звучало, что Путин постоянно готовится к каким-то датам, поэтому я не исключаю, что возможно 30 декабря он захочет выйти на трибуну и заявить о создании нового Советского Союза вместе с Беларусью, а возможно еще с какими-то другими странами", – отметил руководитель правления Института мировой политики.
Виктор Шлинчак подчеркнул, что Путин хотел захватить Украину и присоединить к России, что уже не секрет, и это все прекрасно понимают.
"За неделю мы поймем, с чем вернулся Путин из Минска. Очевидно, что Лукашенко будет петлять до последнего, потому что он очень ревностно относится к ограничению любой его власти. Не исключено, что Путин приезжал напомнить, что именно он сохранил Лукашенко на на посту президента. И глава РФ будет настаивать, чтобы Лукашенко согласился на создание юридического государства, которое видит Путин", - предположил Шлинчак.
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