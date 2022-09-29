Для психологической подготовки важно проговаривать, что мы воюем не с людьми, а с уродами, – психотерапевт
Психотерапевт и майор ВСУ в отставке Алексей Карачинский советует украинцам защитить свою психику от зверств российской армии из-за осознания, что против нас воюют не люди, а уроды
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"К этому психологически невозможно подготовиться. Единственное, - это просто проговаривать определенное ожидание, что мы воюем не с людьми, мы сражаемся с уродами, от уродов можно ожидать всего что угодно. От людей такого ожидать нельзя. То есть "как человек мог так поступить?" – это неправильно сформулированное предложение. "Как урод это мог поступить?" – это риторический вопрос. Поэтому важно называть наших врагов таким образом", - сказал Алексей Карачинский.
Психотерапевт отметил, что если ваш близкий человек пережил оккупацию или видел страшные действия российских военных, то необходимо первое время находиться рядом с ним и после этого отправить его к психотерапевту.
"И в принципе если это произошло с близкими людьми, то в первые два месяца – это просто быть рядом и после этого, если человеку сложно принять произошедшее, возможно уже отправлять на психотерапию", - добавил он.
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