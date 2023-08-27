Для проверки бизнеса останется только один орган, - Зеленский
Украинский бизнес обдумывает предложение президента Владимира Зеленского определить, какой именно единый орган государственной власти будет заниматься проверкой предпринимательской деятельности на период военного положения
Об этом глава государства заявил в интервью, которое вечером в воскресенье, 27 августа 2023 года, вышло в эфире телевизионного марафона "Единые новости".
Полностью отказаться от проверок бизнеса, даже во время войны, Украина не может, поскольку это единодушное требование международных и европейских финансовых структур. По словам Зеленского, был избран компромиссный вариант - оставить только один проверяющий орган. Какой именно сейчас решают предприниматели.
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"Давайте мы вернем минимум, давайте мы с вами выберем и произведем изменения в законодательстве, что только один орган должен проверять. Я найду такой баланс между европейским законодательством и их запросом, который нужно проверять, и вами, чтобы к вам все не ходили", – пересказал свою договоренность с предпринимателями президент Зеленский.
Пока, как сказал глава государства, "наш бизнес должен предложить, что это будет за орган, какой этот человек".
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В свою очередь, как подчеркнул президент, украинский бизнес тоже должен соблюдать правовые нормы, не давать взятки и платить налоги.
При этом уклонение бизнеса от налогообложения под видом помощи ВСУ президент назвал "нечестным".
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