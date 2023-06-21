Об этом в эфире Еспресо рассказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков.

"Насколько мне известно, Пятихатки деоккупированы полностью и там уже нет боев. Там была семья, сейчас она уже в Запорожье. Сейчас там людей нет. В целом, по всем деоккупированным населенным пунктам нет гражданских людей - там проводят военные мероприятия". "Они содержат их, чтобы дальше наступать. Гражданские, которые были там, уже в Запорожье. Мы ждем от военных разрешения, когда можно будет возвращаться в деоккупированные населенные пункты", - рассказал он.