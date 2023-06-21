Для проведения военных мероприятий из деоккупированных населенных пунктов в Запорожье вывезли на подконтрольную территорию всех жителей, - депутат облсовета Ашурбеков
Из всех деоккупированных населенных пунктов во время наступательных действий в Запорожской области вывезли оставшихся там людей - они в Запорожье
Об этом в эфире Еспресо рассказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков.
"Насколько мне известно, Пятихатки деоккупированы полностью и там уже нет боев. Там была семья, сейчас она уже в Запорожье. Сейчас там людей нет. В целом, по всем деоккупированным населенным пунктам нет гражданских людей - там проводят военные мероприятия". "Они содержат их, чтобы дальше наступать. Гражданские, которые были там, уже в Запорожье. Мы ждем от военных разрешения, когда можно будет возвращаться в деоккупированные населенные пункты", - рассказал он.
- Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области. Она рассказала , что в течение прошлой недели ВСУ уволили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.
- 19 июня в Министерстве обороны Украины официально подтвердили увольнение села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на таврическом направлении продвинулись до 7 км.
- 20 июня Генштаб сообщал, что ВСУ во время наступательной операции преуспевают на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В то же время на Лиманском - идут особо тяжелые бои.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.79
Покупка 36.79Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.2Продажа 41
- Актуальное
- Важное