Однако даже проведение выборов сразу после окончания войны будет проблематичным, и организаторы и общество столкнутся с рядом серьезных вызовов и препятствий. Разрушенные помещения и каналы связи, миллионы беженцев и внутренне перемещенных лиц, бюджетный дефицит, попытки российских информатак – и это еще не полный список.

Беспрецедентные проблемы должны стать поводом для полного пересмотра философии выборов и методов их проведения. Действующее избирательное законодательство слишком перегружено детализацией процедур, но при этом не учитывает современное состояние развития общества и цифровых технологий.

Целые блоки закона о выборах просто переносились из каждого предыдущего закона в новый, при этом усложнялись их элементы, но многие положения в современном мире выглядят морально и физически устаревшими и ненужными.

Подобную проблему испытывают и западные электоральные системы. Институт проведения выборов является консервативным, и в западных демократиях также ученые и практики часто являются консерваторами и предпочитают сохранять рабочую модель, чтобы не дразнить избирателей рисками инноваций. В Украине общество критически относится к выборам и их результатам в целом, а победителей выборов привыкли обвинять в коррупции и непрофессионализме, и таким образом перекладывать вину за все глобальные и личностные проблемы на власть. Эволюция избирательных процедур у нас шла по пути усиления взаимного контроля политических партий, что привело к чрезмерной бюрократизации в ущерб состязательности идей и личностей. Война может стать толчком к пересмотру многих процессов организации и проведения выборов.

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Главными задачами выборов должно стать обеспечение конкуренции политических программ и предоставление возможности избирателям сделать свободный осознанный выбор. В первых постсоветских выборах кандидаты и избиратели рассматривались как беспомощные существа, которым государство должно обеспечить возможность для коммуникации. Отсюда появились нормы об организации встреч с избирателями в трудовых коллективах, публикации информации о кандидатах в государственных/коммунальных СМИ, печать плакатов с биографиями кандидатов и оклеивание этими плакатами стен коридора перед избирательным участком. Может пора признать, что эти "обои" уже никто не читает, а кандидаты коммуникируют с избирателями через соцсети?

Задачей организаторов выборов должна остаться подготовка к голосованию и обеспечение его проведения. Вопросы агитационной кампании – это ответственность субъектов избирательного процесса и СМИ. Государство должно создать только регулятивные рамки для агитационной кампании. Нацсовет телевидения и радиовещания – правила работы аудиовизуальных СМИ, а в отношении соцсетей, блоггеров, незарегистрированных онлайн-изданий – здесь может помочь только самоорганизация и формирование этических деклараций. СБУ должна разработать критерии оценки деятельности кандидатов и партий по угрозам национальной безопасности или продвижению нарративов государства-агрессора, а споры по поводу компромата и оскорблений решает суд. Наружную рекламу вообще пора ограничить. Расход средств на ценные носители будет выглядеть слишком странно в условиях нехватки средств на социальные статьи.

В некоторых европейских странах есть ограничения по размеру наружной рекламы: например, до одного квадратного метра. Вообще глобальная задача для рекламной рамки – стимулировать кандидатов коммуникировать о содержании своих предложений, а не конкурировать в креативе по цвету логотипа и эмоции месседжа.

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Триста партий в реестре минюста и пятьдесят партий в избирательном бюллетене – это не политический плюрализм, это обман населения и несовершенное законодательство. Из года в год в состав избирательных комиссий включают одних и тех же людей, которые представляют разные партии. "Странные партии" проводят аукционы квот и развивают политическую коррупцию. Почему мы снова хотим выделить квоты в комиссиях для партии, существующей в виде печати и свидетельства? Сбор подписей на бумажных подписных листах был упразднен на одном из этапов избирательной реформы как полная профанация демонстрации поддержки кандидатов. Однако сейчас большинство граждан Украины используют электронные цифровые подписи, хотя бы как BankID.

А если условием регистрации партии на парламентских выборах поставить сбор 200 тысяч электронных подписей избирателей с учетом регионального представительства? Может быть, тогда в бюллетене у нас будет не больше 10 партий, и каждая уже на этапе сбора подписей сформирует свое электоральное ядро? И именно эти партии будут подавать кандидатов в избирательные комиссии из перечня подписантов.

Написанная от руки автобиография кандидата и так же написанное кривым почерком заявление о баллотировании – это, пожалуй, также технологии прошлого века, и в принципе весь пакет документов на кандидатов может подаваться онлайн с использованием цифровой подписи.

Государственный реестр избирателей не обновляется с начала полномасштабной войны. Технические возможности для уточнения своих данных онлайн существуют, и в преддверии выборов большую часть работы по обновлению реестра нужно перевести в онлайн, хотя возможность для личного обращения в органы ведения реестра нужно оставить.

Собственно процесс голосования в день выборов пока остается офлайн, прежде всего из-за недоверия к "черному ящику" и комплексу "транзитного сервера".

Даже для избирателей за границей вводить онлайн-голосование можно только в случае достижения консенсуса с обществом. Хотя без электронного или почтового голосования миллионы избирателей просто потеряют право голоса.

На участках в диппредставительствах в 2019 году проголосовали 50 тысяч избирателей, это реальная пропускная способность. На турецких выборах высокая явка за границей обеспечивается тем, что процесс голосования длится две недели, а также открытием дополнительных участков в приграничных пунктах и аэропортах.

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А вот передачу данных с участка в ЦИК можно оцифровать, чтобы ночью кавалькада машин с членами комиссий и наблюдателями не везла бумаги с мокрыми печатями в ОИК и не спала в длинной очереди на сдачу документации. Персональные цифровые подписи членов комиссии покажут и время командировки, и время приемки, и любые уточнения и исправления.

Вообще все процессы должны быть ориентированы на решение тех вызовов и проблем, которые мы прогнозируем для ближайших выборов. Также пора пересмотреть устаревшие и чрезмерные процедуры, по возможности упростить их и оцифровать. Западные эксперты с удовольствием включатся в такой эксперимент, и при успехе его элементы могут быть применены и в других странах.

Специально для Эспрессо

Об авторе. Игорь Попов, эксперт по политическим вопросам Украинского института будущего

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