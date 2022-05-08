Для проведения "победобессия" 9 мая оккупанты заставляют жителей участвовать в параде, - спикер Запорожской ОВА
Полковник ВСУ, спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев сообщил, что на занятых территориях оккупанты прибегают к разным способам, чтобы реализовать парад 9 мая
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"В Энергодаре отбирают у местных документы, обещают отдать 9 мая и надеются, что большое количество украинцев соберется в одном городе и создадут необходимую картинку для российских СМИ. Свой парад в городе они называют "Бессмертный полк". Чтобы провести это "победобесие", в Энергодары перекрывают движение в части города и выезды со дворов.В Каменце-Днепровской заставляют в понедельник прийти на работу и принять участие в параде. Российская пропаганда сознательно извращает отдельные события Второй мировой войны для обоснования агрессивной внешней политики. Они говорят: - Можем повторить. Мы отвечаем: - Никогда снова.Помним уроки Второй мировой войны, не дадим превратить Украину в место решения чужих интересов.Только объединившись вместе, как сейчас мы делаем, победим РФ и врагов Украины, - отметил Арефьев.
Также спикер Запорожской ОВА добавил, что на Запорожском направлении противник активных боевых действий не проводит. При поддержке авиации пытался вести наступательные действия в направлении населенного пункта Полтавка Запорожской области, понес потери и отошел на ранее занятые позиции.
"Подразделения сил обороны, в районе города Пологи, успешно нанесли огненное поражение противнику и уничтожили часть его вооружения и военной техники. Кроме того, личный состав врага покинул позиции. Наши военнослужащие достойно держат удар. Совершают успешные контрнаступательные действия, о чем свидетельствуют потерь российской армии в Запорожской области", - подытожил Арефьев.
- Оккупационные войска готовят возможные провокации в Мелитополе на 9 мая. После этого они планируют обвинить украинских воинов
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.34
Покупка 31.34Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное