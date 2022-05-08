Для проведения "победобессия" 9 мая оккупанты заставляют жителей участвовать в параде, - спикер Запорожской ОВА

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"В Энергодаре отбирают у местных документы, обещают отдать 9 мая и надеются, что большое количество украинцев соберется в одном городе и создадут необходимую картинку для российских СМИ. Свой парад в городе они называют "Бессмертный полк". Чтобы провести это "победобесие", в Энергодары перекрывают движение в части города и выезды со дворов.В Каменце-Днепровской заставляют в понедельник прийти на работу и принять участие в параде. Российская пропаганда сознательно извращает отдельные события Второй мировой войны для обоснования агрессивной внешней политики. Они говорят: - Можем повторить. Мы отвечаем: - Никогда снова.Помним уроки Второй мировой войны, не дадим превратить Украину в место решения чужих интересов.Только объединившись вместе, как сейчас мы делаем, победим РФ и врагов Украины, - отметил Арефьев.

Также спикер Запорожской ОВА добавил, что на Запорожском направлении противник активных боевых действий не проводит. При поддержке авиации пытался вести наступательные действия в направлении населенного пункта Полтавка Запорожской области, понес потери и отошел на ранее занятые позиции.

"Подразделения сил обороны, в районе города Пологи, успешно нанесли огненное поражение противнику и уничтожили часть его вооружения и военной техники. Кроме того, личный состав врага покинул позиции. Наши военнослужащие достойно держат удар. Совершают успешные контрнаступательные действия, о чем свидетельствуют потерь российской армии в Запорожской области", - подытожил Арефьев.

Оккупационные войска готовят возможные провокации в Мелитополе на 9 мая. После этого они планируют обвинить украинских воинов

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